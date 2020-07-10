新安江大壩洩洪 千島湖魚全「飛出」 已損失5000萬

隨著新安江大壩開閘洩洪，大量千島湖魚翻滾而出，據杭州千島湖發展有限公司說，到9日上午，已因洪水已損失5000萬元（人民幣，下同，約168萬美元），洩洪持續，每天增加經濟損失1500萬元。

據「錢江晚報」微信公號消息，當地居民湯根榮表示，過去離岸尚遠的水面，幾乎是在一日之內瘋漲了兩、三米，到晚間6時15分，上游洩洪水與富春江潮水洶湧交匯，富春江富陽段水位迅速突破八米的警戒水位。富春街道已轉移人員795人，關停沿街商舖395家。地勢最低的江濱西大道一段，水面離岸還有不到40公分。早些時候，富陽區已經啟動防汛應急一級響應。

受連續降雨的疊加影響，富春江沿岸的新沙島和五豐島則首當其沖地已被大水瀰漫。由於地理位置獨特，加之地勢低窪、魚塘遍布，新沙島和五豐島防汛形勢嚴峻。新沙村書記姜國林8日晚上表示，外防洪堤已經被水漫過，又有700畝林地被淹沒了。截至8日中午11時，兩島已撤離1765位居民。占地4.12平方公里的新沙島種植有大片的農田，這裡是富陽及杭州的蔬菜供應地之一。

姜國林表示，由於內澇嚴重，村民們種植的玉米、土豆、花生、各類蔬菜等大量農作物被淹，即將毀於一旦，「受災面積可能近1000畝」。他感嘆說，儘管每年這個季節新沙島都要忙著抗洪，但今年恐怕是最嚴重的一次。