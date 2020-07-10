95後重慶男賣假鞋賺7000萬 爸媽都幫他打工

警方日前在重慶破獲一起特大銷售假貨案，涉案金額高達7000餘萬元（人民幣，下同，約1000萬美元）。警方查獲三個窩點倉庫，起出上萬件愛迪達、NIKE、迪奧等品牌的鞋子、衣服，並逮捕了六名嫌犯。最讓人吃驚的是，主嫌郭某竟是一個95後，連他的父母、親戚都在他底下做事。

寧波晚報報導，有民眾舉報網上有人在賣假冒的yeezy鞋子，警方調查發現這背後隱藏著一個犯罪集團，以郭某為頭目，在重慶山區設有窩點，通過微信、微店等途徑，大肆銷售假冒的愛迪達、NIKE、迪奧等潮流品牌的鞋類、衣服等，銷售金額達7000餘萬元。

警方分四路直撲窩點和倉庫，將六名成員一網打盡，同時查封了郭某名下持有的房產、豪華汽車，並凍結了嫌犯銀行帳戶存款、保險等若干。

郭某表示，2017年開始在網上賣yeezy鞋起家，2018年左右他註冊了微店，以名牌商品的代工廠出品的名義，透過在網上發帖、註冊大量微信號轉發的形式，宣傳他們的產品是代工廠1：1仿製，外觀基本上跟正品一致，連產品質量也與正品不相上下，價格卻比正品便宜很多。

郭某說：「市面上的潮流名牌，一旦有新產品推出，並且熱度較高的話，我們很快就能仿製出來。然後我會安排客服在微信和網絡上進行宣傳，讓買家來微店下單購買。最多的一次，半個小時就賣出了數千雙鞋子。我的微店裡，售賣的假冒品牌有幾十個，NIKE、愛迪達、迪奧、LV 、GUCCI……我這都有。」

郭某的生意越做越大，他的父親、母親和一些親屬紛紛加入到他的生意之中，有的作主管安排進貨、出貨、宣傳等事項，有的負責倉儲，負責理貨、出貨、安排模特拍產品的特寫照片，有的當起客服，負責產品的宣傳推廣。他們都根據自己的工作業績，收取一定比例的提成。

「抓到郭某時，他的手機上訂單數一直在刷屏，可以說每秒鐘都有10餘條，看到這種場面，我們也很震驚」，員警說，「查獲的商品足足有10噸重，拉回來後，堆成一座小山，我們專門找了倉庫來存放，十幾個人清點了一個多星期，還沒清理完。下一步還要將這些假冒產品抽樣送檢，工作還遠沒有結束。」