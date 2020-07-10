戶外宵夜突然「怒髮沖冠」好新奇？ 網友警告：快躲！

四川省內江市一名崔姓男子近日與幾名朋友在戶外吃宵夜時，突然發現同座所有人的頭髮都豎了起來；崔男強調，當時沒有行雷閃電或下雨，附近也沒有變壓器之類的物體，翌日再到同一地方依然出現同一奇怪現象。

網上片段中，兩名女子的長髮不知何故豎起，彷彿頭頂有靜電似的，在旁邊的崔男說：「我的頭髮也立起來了」；他事後表示，當晚與朋友唱完歌，在一間餐廳的露天座位吃宵夜時遇到這種奇怪現象，「（附近）也沒有變壓器甚麼的，下面也沒有下水道之類的，也沒有打雷下雨，除了頭髮豎起也沒有其他感覺，離開那地方這現象就消失了。」

不少網民看後都嘗試「解謎」，諸如「沒洗頭的豎不起來」、「這個引力大於頭髮的重力」、「如果碰上油膩的頭髮大概不能（豎起）吧？」不過也有人提醒不要只關注有趣的畫面而忽視潛在危險，「竟然還有心情笑，快點躲起來，很可能遭雷撃」。

專家指出，要理解這個現象，先要明白閃電背後的科學，閃電是一種空中放電的現象，因為電具有同性相斥異性相吸之特性，而電荷又有循最短距離集中於尖端（或表面）放電之性質，放電前必有大量電荷集中於尖端，當頭髮上聚集了大量同性電荷時，就會出現頭髮豎起的現象。

1975年，美國一對兄弟在加州紅杉國家公園突然頭髮豎起，二人卻渾然不知身處險境，甚至笑着合照，不久其中一人即被雷電擊中，造成背部和手肘三級燒傷。因此，日後如果頭髮豎起且身處高點，先不要笑，也別拍照，最好趕緊走避，免遭雷擊。

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文章授權轉載自《香港01》