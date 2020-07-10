快訊

新增2名境外移入個案 指揮中心下午2時臨時記者會

立法院同意 黃榮村、周弘憲出任考試院正副院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

業績欠佳被罰吃「死神辣條」女員工胃痛送醫遭解僱

香港01 / 李福源 / 報導
其中一位女同事吃完「死神辣條」當場昏迷。圖 / 微博
其中一位女同事吃完「死神辣條」當場昏迷。圖 / 微博

四川省成都市一間公司7名員工今年5月時因業績欠佳受罰，被要求進食「死神辣條」，眾人吃後頓感不適，其中兩女更送院急救，其後證實患上胃絞痛及胃炎。當地傳媒調查發現，這種「死神辣條」竟然屬「三無產品」（無生產日期、合格證、生產廠家），卻能輕易在網上買到，包裝上更註明是「整蠱玩具」及「禁止吞食」。

事件中的7名員工屬悟空財稅服務有限公司成都分公司業務部，業績欠佳須受罰是該部門的「傳統」，曾試過安排員工圍繞辦公大樓罰跑20圈。一名被罰的王姓職員稱，部門主管李嬌嬌當日要員工選擇喝1.5升的礦泉水或吃兩小袋「死神辣條」，「我們當時根本不知道『死神辣條』其實不能吃。因為都是四川人，大家覺得吃辣條比喝一大瓶水簡單多了，舉手表決後，大多數人都選擇了吃辣條。」

然而，眾人吃後均感不適，反應最嚴重的是女職員劉小雪。劉小雪表示，辣條包裝簡單，正面印有骷髏，寫上「世界死神辣，你敢挑戰麼」的語句，「我們吃之前根本沒想過後果會那麼嚴重。辣條一入口，燒灼感就十分強烈，但我還是硬着頭皮吃了下去。」她隨即胃部劇痛、冒冷汗，甚至倒地不起，失去意識，同事馬上將她送院，醫生證實她出現「小腸炎性激惹表現」；另有一名女員工的情況也相當嚴重，患上胃絞痛，需要注射止痛針。

死神辣條屬「三無產品」

劉小雪出院後在家休息了數日，約1000元醫藥費雖可報銷，但「現在仍經常感到胃痛，很擔心這個傷害是長期的」，豈料不但未能爭取到更多賠償，還於一個多月後收到解僱通知，「吃辣條對大家身體造成傷害都是事實，且有醫院證明，不能因為要求賠償就辭退我，而且我的業績一直算好的。」

公司人力資源部門負責人李佳楠周二（7月7日）回應事件稱，部門主管李嬌嬌購買產品時，沒有預料可能產生的後果，而劉小雪則是「自願離職」，「她在離職協議上簽了字的，工資也都發給她了，有轉賬截圖。她經常被客戶投訴，我們此前也跟她多次溝通過。」

北京市法典航艦律師事務所合夥人張德志律師稱：「如果有錄音等足夠的證據，可以證明她（劉小雪）在被脅迫或其他非自願情況下簽訂離職協議，可以主張該協議無效。」

傳媒調查發現，「死神辣條」屬「三無產品」，網上銷量非常可觀，不少人留言形容「吃完就胃痛，一直疼」、「舌頭疼死，喉嚨疼死」等。

延伸閱讀：

跑唔夠數受罰　男sales拒除褲着黑絲跳舞被炒「太侮辱人格」

業績未達標遭懲罰　員工排隊食泥鰍飲雞血　無良老闆：佢哋自願！

文章授權轉載自《香港01》

離職

延伸閱讀

女主播驚傳食物中毒 錄影狂吐暴瘦三公斤

夏季進食要防李斯特菌入口 免疫力低下恐致死

日本埼玉縣學校驚傳大規模食物中毒 三千多名師生受害

學生寢室吃泡麵被罰買20箱示眾 校方：怕吃太多上火

相關新聞

戶外宵夜突然「怒髮沖冠」好新奇？ 網友警告：快躲！

四川省內江市一名崔姓男子近日與幾名朋友在戶外吃宵夜時，突然發現同座所有人的頭髮都豎了起來；崔男強調，當時沒有行雷閃電或下雨，附近也沒有變壓器之類的物體，翌日再到同一地方依然出現同一奇怪現象。

業績欠佳被罰吃「死神辣條」女員工胃痛送醫遭解僱

四川省成都市一間公司7名員工今年5月時因業績欠佳受罰，被要求進食「死神辣條」，眾人吃後頓感不適，其中兩女更送院急救，其後證實患上胃絞痛及胃炎。當地傳媒調查發現，這種「死神辣條」竟然屬「三無產品」（無生產日期、合格證、生產廠家），卻能輕易在網上買到，包裝上更註明是「整蠱玩具」及「禁止吞食」。

女在外租屋竟遇前房客持菜刀闖空門 還遭威脅「同居三天」

女性在外租屋一定要特別注意自身安全，免得有心人士闖空門。中國杭州一名26歲王姓女子，透過房屋仲介找到了新的租房處，但才剛入住一天半，回家時打開房門卻發現一名手持菜刀的男子，並打算囚禁她三天。事後才發現是因仲介沒有更改大門密碼，讓「前任租客」有機可趁。

廣東中山大學副教授 網課直播「約炮」…微信窗囗露餡

一條關於廣東中山大學的微博8日在網上廣為流傳，引起社會廣泛關注。微博稱，中山大學王曉瑋副教授在騰訊課堂授課直播時，在微信聊天界面裡疑似「約炮」……相關截圖流出，頓時引發全網輿論，目前該話題在知乎內瀏覽超過400萬次。中山大學校稱構成重大教學事故，已將王曉瑋調離崗位。

雲南官員11歲參加工作？網酸神童 官方稱「進京劇團」

有網友日前發布一篇名為「11歲參加工作？雲南紅河州的『神童』幹部橫空出世了！」的文章，文內指出，現任紅河州委統戰部副部長念培光於1969年9月生，1980年12月參加工作「11歲參加工作，看來這不僅是『童工』還是個『神童』啊！」

徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

近日一段「徒手拆大橋護欄」的影片在網路上瘋傳，影片中民眾指出這是位在中國重慶市的一座大橋，網友用手摳大橋護欄，裡面的材料像泥土一樣散落，懷疑是偷工減料了。而這段影片6日得到重慶市石柱縣交通局一名工作人員證實，該座橋梁為涼水井大橋，尚未驗收交工，屬在建工程，目前已成立調查小組核查。

法華寺徵才要很會拍抖音 月薪4.2萬、朝九晚五還有周休二日

在寺廟裡工作，但內容不是清潔打掃，也不是廟務行政，而是從事影音行銷，這是什麼樣的工作？

OL訂購20斤生猛小龍蝦直送公司 忘帶回家變「大暴走」悲劇

杭州1名辦公室女郎點了20斤生猛小龍蝦送到公司，但她下班時卻沒有取走，結果翌日上班時驚見小龍蝦「大暴走」的一幕，公司的電梯大堂被密麻麻的小龍蝦佔領，令一眾同事都大嚇一跳。

兒媳嫁公公、岳父娶婆婆 這家人「結離婚十次」原因不單純

亂倫為了啥？一名婦人和自己的丈夫離婚了，馬上和親家公結婚，而她的兒媳婦和自己的兒子離婚後，竟又和公公結了婚，五年內，這一家六口同時辦理「結離婚」多達十次，不尋常的行徑引發關注。

熱門新聞

湖北河川潰堤共軍徒手搶救 重現98年搶險景象

影／強降雨致河水猛漲 江西鄱陽縣一棟小樓5秒被沖垮

澳門賭王何鴻燊明出殯 港媒：棺木港幣800萬

蓬佩奧質疑北京信譽 中國外交部：聽得都累了

大陸最大同性社交軟體那斯達克上市 首日股價暴漲

許章潤被捕 陸委會：中共應尊重言論自由、勿政治迫害

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。