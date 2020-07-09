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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

中山大學副教授 網課直播「約炮」…微信窗囗露餡

世界日報 / 中國新聞組／廣州9日電

一條關於中山大學的微博8日在網上廣為流傳，引起社會廣泛關注。微博稱，中山大學王曉瑋副教授在騰訊課堂授課直播時，在微信聊天界面裡疑似「約炮」……相關截圖流出，頓時引發全網輿論，目前該話題在知乎內瀏覽超過400萬次。中山大學校稱構成重大教學事故，已將王曉瑋調離崗位。

半島都市報報導，微博配圖顯示，當事老師明目張膽的和微信備註為「南沙地產8號」和「南沙地產10號」的女子聊天，聊天內容曖昧、出現不當詞彙。

在知乎平台上，一位匿名用戶梳理了中山大學的事情時間線。

7月6日早上是王曉瑋的課，中間10分鐘休息，老師平時也不會關閉直播，然後微信彈了出來。

南沙地產8號說牙疼，想咬人，王回復：你還懷著孕，不能xx吧。

然後某女生約王去廣州塔吃飯，王稱什麼時候都可以。

緊跟著王和南沙地產10號聊天，說先去珠影吃飯，再找個酒店xx。

同學們發現後，某同學假借問題提醒老師，老師並沒有回。騰訊課堂又有同學提示：老師我們能看到你微信窗囗。

報導指出，經記者調查發現，王曉瑋2009年畢業於中山大學生命科學學院，現任中山大學海洋學院講師。其在某學術網站的個人主頁顯示：王曉瑋，博士，男，碩士生導師。

8日下午，中山大學在中山大學新聞網發布情況通報，通報稱：2020年7月6日，我校收到關於教師王曉瑋教學期間不當行為的情況反映。當天下午，在初步核查有關事實的基礎上，學校即決定停止該教師的教學工作，並成立調查小組啟動相關調查。

不少網友關注此事件，有人嘲諷表示，「普普通通副教授都可以同時保持十幾個炮友，懷著孕還念念不忘，真給中大長臉……」。

中山大學 微信 直播

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