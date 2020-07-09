雲南官員11歲參加工作？網酸神童 官方稱「進京劇團」

有網友日前發布一篇名為「11歲參加工作？雲南紅河州的『神童』幹部橫空出世了！」的文章，文內指出，現任紅河州委統戰部副部長念培光於1969年9月生，1980年12月參加工作「11歲參加工作，看來這不僅是『童工』還是個『神童』啊！」

紅星新聞報導，據紅河日報6月30日刊發的「中共紅河州委組織部州管幹部任前公示公告」（紅組幹任公示〔2020〕5號），公示的27名擬任名單中，念培光的介紹為，「男，漢族，1969年9月生，大學學歷，中共黨員，1980年12月參加工作。現任紅河州委統戰部副部長。經研究，該同志擬任州直單位正處級領導職務。」

在2016年公示的念培光履歷內容中，在「1980年12月參加工作後」還附加一個括號，括號內容為「市京劇團」。按照公示內容，現擬任州直單位正處級領導職務的念培光，11歲就已參加工作。

關於念培光為何在11歲就參加工作？紅河州委組織部一名工作人員回復稱屬實，指念培光11歲就進入京劇團工作，京劇演員需要從小就練習「童子功」。

該工作人員指出，在中央組織部「關於幹部人事檔案審核工作的問答」中的一條提到，「對2002年12月1日以前未滿16周歲參加工作的，符合「禁止使用童工規定」（國務院令第81號，1991年4月15日起施行，2002年12月1日廢止）第八條規定，「文藝、體育和特種工藝單位，確需招用未滿16周歲的文藝工作者、運動員和藝徒時，須經縣級以上（含縣級）勞動行政部門批准」 的，可以根據相關審批材料認定其參加工作時間。」根據上述文件和招工時間，「他去參加工作的時間沒有問題。」