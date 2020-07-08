女在外租屋竟遇前房客持菜刀闖空門 還遭威脅「同居三天」

女性在外租屋一定要特別注意自身安全，免得有心人士闖空門。中國大陸杭州一名26歲王姓女子，透過房屋仲介找到了新的租房處，但才剛入住一天半，回家時打開房門卻發現一名手持菜刀的男子，並想與她同居三天。事後才發現是因仲介沒依照約定更改大門密碼，讓「前任租客」有機可趁。

據《新浪新聞》報導，王姓女子因想在老家杭州找工作，便向房屋仲介找了一間新租屋處定居，但卻在搬家後的一天半遭前租客闖空門。對於事發當下的狀況，王姓女子表示，回家一打開門便發現有位男子手持菜刀的衝向她，隨後將她拖入臥室並壓制在床上，再用手上的菜刀抵在她脖子上，並威脅「不許說話，不然我弄死你」，要求王姓女子交出所有銀行帳戶的密碼及存款。

而在劫財後，男子更提出了「我要跟你同居三天」的無理要求，並把王姓女子的手捆綁起來後，帶著她的手機出門採購日常所需用品。趁著男子在外採購的空檔，王姓女子才得以脫逃並成功報警。事後她更強調，當天上午才見過該名男子回租屋處取回之前遺留下來的鞋子，雙方甚至打了招呼。

王姓女子在接受採訪時說明，這是間有四個房間的「家庭式合租房」。在租屋前房屋仲介有說明每個房間皆有門鎖，但共同的大門則是每個租客都知道密碼的密碼鎖。她更強調，在租房前已要求換鎖和改密碼，後來卻只換房間門鎖，使前租客有機可趁。而目前該男子已被警方逮捕，事件關係人也正在調查中。

事後與房屋仲介溝通的過程中，仲介卻強調「我沒有責任」，並表示與前租客的實際合約是到7月8日，且雙方有口頭約定在合約結束前都能「隨時來拿遺漏的東西」，使王姓女子覺得此舉非常不可理喻。最後在律師協助下，王姓女子獲得人民幣6000元（約新台幣2.5萬元）的賠償金，以安撫飽受驚嚇的心情。