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徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

聯合新聞網 / 綜合報導
重慶一座大橋的石欄一拆就碎，網友質疑是偷工減料。圖擷自YouTube
重慶一座大橋的石欄一拆就碎，網友質疑是偷工減料。圖擷自YouTube

近日一段「徒手拆大橋護欄」的影片在網路上瘋傳，影片中民眾指出這是位在中國重慶市的一座大橋，網友用手摳大橋護欄，裡面的材料像泥土一樣散落，懷疑是偷工減料了。而這段影片6日得到重慶市石柱縣交通局一名工作人員證實，該座橋梁為涼水井大橋，尚未驗收交工，屬在建工程，目前已成立調查小組核查。

根據《澎湃新聞》報導，石柱縣交通局一名工作人員證實，這段影片中的大橋是位於中國重慶市石柱縣中益鄉的涼水井大橋，施工單位為湖南對外建設集團有限公司。而石柱縣交通局回應，這座大橋尚未驗收交工，屬在建工程，目前已成立調查小組核查。

根據《看看新聞》採訪，石柱縣中益鄉政府工作人員表示，「它（橋）的圍欄是沒有任何問題的，出問題的東西是上面的裝飾物。」並且強調，「我們去現場核實了，橋的主體結構，包括欄杆的結構都是沒有問題的」。並表示他們會委託專業的機構進行檢測，盡快給出調查結果。

而承包涼水井大橋工程的「湖南對外建設公司」成立於1992年，主要負責建築工程、公路工程、古建築工程、橋樑工程等建設活動。該公司曾因施工偷工減料、未按規定報送納稅資料等原因，被行政處罰過5次，相關風險資訊高達845條。

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