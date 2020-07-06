法華寺徵才要很會拍抖音 月薪4.2萬、朝九晚五還有周休二日

在寺廟裡工作，但內容不是清潔打掃，也不是廟務行政，而是從事影音行銷，這是什麼樣的工作？在大陸有一間寺廟叫法華寺，就真的開出了這樣的職缺，不僅工作時間為朝九晚五，還有周休二日的福利，工作內容主要是拍攝影片，如今廟方的徵才啟事已經引發了外界關注。

據新浪網報導，大陸浙江法華寺近日在微信公眾號上發布徵才需求，要找一名會拍攝抖音短影音的編導，為全職工作，主要的工作內容是幫寺廟經營抖音號，並發揮創意，借由這個影音平台增加寺廟的曝光度，幫忙行銷，並吸引更多年輕人。

其他更詳細的工作範圍還包括需要做專題策畫，其中要運用到的技能像是剪接、配音、配樂、背景音效製作、營運及管理寺廟的抖音號，提昇信眾的關注度，但需要相當理解寺廟的經營策略及方向。

令人咋舌的是，徵才條件的要求也非常多，比方一定要本科以上學歷、年紀在40歲以下、有抖音內容創作經驗者優先，而且也要知道如何用直播和網友們溝通。其他如具有優秀的模仿能力和創意改編能力、後製影片的技術要強、能夠獨立完成腳本撰寫、會操作各種修圖軟體和影片編輯軟體等都是最好要具備的技能。

該職缺試用期為二個月，試用期間的薪水是一個月人民幣4000元（約新台幣16960元），正式錄用後月薪為人民幣10000元（約新台幣42400元），工作時間為08:30到17:00，周休二日。

法華寺新媒體中心負責人劉彪表示，這個職位對應徵者沒有宗教信仰方面的要求，主要還是看對方是否能勝任此工作，重點是要對佛教感興趣，具有佛學背影的人還可加分。法華寺又名白雀寺，是太湖地區的歷史名剎，建造於南北朝時期，2007起被列為浙江省重點寺院。