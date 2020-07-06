OL訂購20斤生猛小龍蝦直送公司 忘帶回家變「大暴走」悲劇

杭州1名辦公室女郎點了20斤生猛小龍蝦送到公司，但她下班時卻沒有取走，結果翌日上班時驚見小龍蝦「大暴走」的一幕，公司的電梯大堂被密麻麻的小龍蝦佔領，令一眾同事都大嚇一跳。

浙江杭州1名白領女子，在6月29日下班前點了20斤的鮮活小龍蝦，指定要賣送到公司，但沒多久就到下班時間，她忘了點過外賣，沒等到小龍蝦送來就離開了公司。其後外賣員拿着小龍蝦來到，見公司已關門，便把大袋小龍蝦放在公司門外。

小龍蝦求生意志堅定，似乎無意在膠袋內「等死」，趁無人看管下掙脫膠袋，從閉路電視片段，當外賣員離開後，小龍蝦即集體逃生，在公司的電梯大堂「趴趴走」，非常生猛。逾百隻小龍蝦密密麻麻的滿佈地上，場面相當驚人。

到翌日上班時間，當升降機門一打開，員工見到遍地是小龍蝦，當場嚇得大叫，再慌張地跳過這些小龍蝦步出大堂，但發現腳邊還有很多小龍蝦急急爬走。涉事女員工其後透露，與同事們花了半個小時把小龍蝦全都撿起來，當中有不少仍是活着，她帶回家煮來吃，還說：「肉質非常Q彈！」

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文章授權轉載自《香港01》