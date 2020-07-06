兒媳嫁公公、岳父娶婆婆 這家人「結離婚十次」原因不單純

亂倫為了啥？一名婦人和自己的丈夫離婚了，馬上和親家公結婚，而她的兒媳婦和自己的兒子離婚後，竟又和公公結了婚，五年內，這一家六口同時辦理「結離婚」多達十次，不尋常的行徑引發關注。

據「秦楚網」報導指出，事件是發生在大陸湖南長沙的黃花鎮，鎮民李愛鳳一家為了詐領政府徵地的拆遷補助費，利用假結離婚的方式套取資金，7月3日的時候已經被警方立案處理，其中有兩人被拘提，一人候審。

今年六月初，長沙鎮的機場改擴建工程徵地拆遷單位接到匿名舉辦，聲稱有民眾為了多拿補助款，做出違法的事情。有關單位一查才發現，李愛鳳早在2015年4月就和陳林辦理離婚，後來竟在同個月份和親家公劉東辦理了結婚，然後將戶口遷至未來會被拆遷的區域。

很明顯地，他們就是為了領取將來面臨房子被拆遷時，政府給的一筆安置資金，如果詐領成功，估計可獲利人民幣近百萬元。另外，不只李愛鳳，警方追查又發現，2017年5月，她的兒媳婦劉茜和兒子陳科也辦了離婚，但二天後，劉茜竟和公公陳科領了結婚證書。

長沙機場改建工程目前已被列為大陸「十三五」重大的國家發展建設計畫，拆遷過程中，牽涉到龐大的經濟利益，也因此讓某些人動起了歪腦筋。承辦李愛鳳此案的員警楊勛毅也提醒，假離婚存在很大的隱憂，一旦變成了真離婚，夫妻財產分配、債務問題和孩子的教育撫養問題都會一一浮現。

對此，不少大陸網友也在微博上熱烈討論整起事件，有網友批評「真是人性的扭曲、道德的淪喪」、「政策把人性貪婪想得太美好了」，還有人笑說「我都搞糊塗了，一堆公公、兒媳，分不清誰是誰。」