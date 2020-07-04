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女友貼心煲茶樹菇湯 男子以為是廁所污漬：怎麼煮的？
女友貼心送上自家製靚湯，可能是不少男士夢寐以求的事情。近日有連登網民開post分享女友的愛心湯水相片，原以為樓主曬恩愛，但一看照片卻發現「湯水」猶如隔夜餸，令他不禁形容「好像沒洗的馬桶內部」。網友看過相片笑言「有得喝已經很好」，認為樓主女友只是「下太多料」，才令湯水變成濃縮精華。
該名連登網民3日發文，指女朋友為他煲了茶樹菇湯，更對他說湯水非常有益。然而樓主看到實物卻嚇了一跳，更拍下照片提醒網民「圖慎入」，形容湯水賣相「好像沒洗的馬桶內部」。
從他上傳的相片可見，女友煲的茶樹菇湯非常多料，煲內滿布茶樹菇及蟲草花，不過湯面卻有一層深啡色油浮着，煲邊亦有淺啡色的泡沫，看起來的確會影響食慾。樓主也坦言，女友的廚藝「好飄忽，有時好正常，有時真心想問這鍋到底怎麼熬出來的？」。
不少網民看過相片紛紛留言，笑言與樓主看法一樣，「想起以前回大陸鄉下見過的廁所」、「像是從我肚子裡出來的」、「瀝一瀝渣賣相可能會好喲」。也有網友唏噓表示，樓主遇上願意下廚的女友已經值得慶賀，「有讓你喝就很好」、「有女友肯煲湯請你，賺到啦」。
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