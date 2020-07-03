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城管規勸女商販 當街下跪照瘋傳

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

近日，一張四川綿陽城管給女商販下跪的圖片在網上流傳，引發熱議。綿陽經開區2日回應，一名女商販占道經營，城管在勸離過程中，女商販突然下跪，城管多次攙扶、開導無果後，不得已採取跪勸方式。

揚子晚報報導，當地市民提供的圖片顯示，兩名身穿城管制服的男子向一名身穿綠色上衣和圍裙的女性下跪，其中一名男性執法人員還在對該女子說話。事發時，現場有多位民眾進行圍觀。

紅星新聞指出，經了解核實，6月29日傍晚6時許，經開城管執法大隊兩名執法隊員，在對金興市場周邊市容秩序巡查過程中，發現一中年婦女占用城市道路售賣西瓜，阻礙道路通行。城管隊員反覆耐心勸導其進入規定攤區經營，在勸離過程中，該婦女突然下跪，執法人員多次攙扶、開導無果後，不得已採取跪勸方式。隨後該婦女起身攜帶經營工具及物品自行離開，現場秩序得以恢復。

制服 男性

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