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她向閨密討債46萬竟收老公床照 崩潰：不想活了

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導

有道是，借錢容易還錢難。河南新鄉的王女士一家借錢給閨密，對方不僅不還錢，甚至還發來與老公的出軌照，讓王女士崩潰直說「我沒法兒活了」。

杭州之聲報導，王女士和閨密是十幾年的朋友，閨密從去年開始私下向王女士老公借錢，第一次借了有十五、六萬元。王女士剛開始並不知情，直到發現帳戶裡的錢少了，她才發現問題。

被家裡人發現後，王女士老公就開始催女子還錢，對方表示可以賣房子還錢，但是需要資金周轉。於是，王女士老公再次借給女子31萬元。前後總共出借了46萬元，有些錢甚至是王女士老公去貸款來的。

此後，王女士向閨密討債，對方不僅不還錢，還發來一張她和王女士老公的床照。一位是自己的老公，一位是曾經的閨密，王女士心如刀割，泣不成聲：「每次看到照片，我都不想活了，感覺天塌了。十多年的朋友，她竟然這樣對我」。

為什麼王女士老公會借錢？他說自己當初沒經受住誘惑，每次開房都是借錢女子主動提出的。對方約了好多次，但自己並不喜歡對方，只是偶爾出去一次而已，「我身分證都在我媳婦那裡，我開房都開不了。」

面對老公的出軌，王女士選擇了原諒。但因為要做生意，借出去的錢卻遲遲要不回來，他們不得不舉債維持。

出軌 媳婦

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