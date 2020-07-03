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又是假？9999元人民幣「千瓶老乾媽套餐」 賣10小時下架

世界日報 / 中國新聞組／北京3日電

騰訊「被騙」事件後，老乾媽天貓旗艦店昨天上線的「大客戶專屬」1000瓶辣椒醬組合裝產品上線不足10小時，又下架了。但老乾媽工作人員解釋稱，對此事均不知情，旗艦店是代理商在經營，不代表老乾媽公司的立場。

據新京報報導，騰訊昨才表示，為了防止再被詐騙，歡迎廣大網友提供線索，並以1000瓶老乾媽作為獎勵；老乾媽天貓旗艦店2日便上線了這個「大客戶專屬」產品，售價為9999元。截至7月2日下午3點半，售出2份。

有網友認為，這可能是老乾媽方在暗搓搓回應此事。不過，隨後，旗艦店又下線了這款組合產品。

老乾媽方回應稱，對此事均不知情，旗艦店是代理商在經營，應該是代理商搞的活動，不代表老乾媽公司的立場。

據觀察者網報導，天貓老乾媽旗艦店下架千瓶辣椒醬組合後，又發布了通告稱：晚間直播會再次上架，該套餐只是促銷活動，並無他意。

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