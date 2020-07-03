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深圳男吃飯異物卡喉 求醫發現竟是2.5公分螺旋金屬針

香港01 / 李納德
醫生取出2.5厘米長的金屬針，中間有螺旋紋。圖擷自南方都市報
醫生取出2.5厘米長的金屬針，中間有螺旋紋。圖擷自南方都市報

在餐廳吃飯記得留神，在食物中發現昆蟲小異物絕非新鮮事。深圳有市民在工作單位食堂吃飯時，吞下異物，初時以為是魚骨不以為意，但隔天仍然有如鯁在喉的感覺，他到醫院檢查發現有東西卡在食道入口，最終要經8個科的醫生會診，由胸外科醫生及消化內科醫生合力開刀，才成功取出一支螺旋紋金屬針。

在深圳工作的張先生日前在工作單位食堂吃飯，點了豆腐皮炒菜吃，食完後覺得有東西卡住喉嚨，以為吃到魚骨，過些時間就會沒事。不過第二天「魚骨」感覺仍在，張先生馬上到醫院求診，但做了喉鏡、胃鏡都無發現，彷彿異物可以隱形似的。

張先生又趕到另一醫院做CT檢查，發現是一個金屬異物卡在咽部，又要轉到南方醫科大學深圳醫院處理。消化內科和耳鼻喉科醫生想利用胃鏡取出金屬異物，但從鏡中卻找不到，只是見到兩處損傷，但透過X光又發現異物仍留在食道入口平面，而咽部兩旁也是大血管——頸總動脈和頸內動脈，傷到哪條都可能出人命。因為手術的難度很好，醫院找來了消化內科、影像科、骨科、耳鼻喉科、胸外科等等8個科進行會診，決定由胸外科處理。

手術中的X光發現，金屬針於卡在食道入口的平面。圖擷自南方都市報
手術中的X光發現，金屬針於卡在食道入口的平面。圖擷自南方都市報

胸外科團隊利用「DSA」技街找到金屬物位於食道和脊柱間，想用微創方式取出，但金屬物兩頭很尖、表面光滑、呈不規模形狀，而且中間有螺旋紋，難以取出，唯有開刀在頸右側開約3公分的切口，伸手指入去將異物推回食道內，終於在胃鏡內發現完整的金屬物。消化內科醫生接力將異物拉出，發現是一支2公分長的金屬針，成功解除了危機，張先生現時已恢復正常飲食。

醫生指食道最狹窄的地方有3處，包括咽食道入口、食道中段主動脈弓水平、食道與胃連接的賁門，張先生的金屬針是卡在咽食道入口。這些個案最可怕的是異物卡在主動脈導致大出血，建議小孩和老人的食物要避免有骨頭類的硬物。

醫生又提到，小孩很容易吞下類似磁力珠的小物件，一顆或可自然排出，但吞下幾顆可能會吸在一起，令腸胃等等消化道穿孔，取出難度高而且極為危險。

延伸閱讀：

【飲食熱話】魚骨鯁喉用「吞食法」超危險！一文看清正確處理方法

【年年有魚】江西女長年腹痛難忍終求醫　手術竟取出8年前魚刺

文章授權轉載自《香港01》

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