男童血尿送醫「膀胱拉出1.5M電線」一問才知5年前無聊塞入

江西撫州1名10歲男童近日多次出現尿血、尿痛症狀，家長帶往醫院檢查後揭出驚人發現，醫生從男童的膀胱取出共長1.5米（150公分）的電線，此時男童才道出真相，原來他早於5年前因無聊而把電線塞入尿道口，顯示電線已留在其體內多時。

該名男童「豆豆」（化名）近日出現尿血及小便痛等情況，入院檢查發現其膀胱內藏有條狀異物，約3至4毫米粗、1.5米長，醫生做微創手術將異物取出，證實是多段電線。

豆豆事後向父親坦承，5年前因為一時無聊，於是將電線塞入尿道口，但事後不敢把事情告訴爸媽，直至近來出現尿血、疼痛等情況，最終才入院治療。醫生指年紀這麼小的孩子，對性器官認識不多，他們不知道塞物的行為會有何後果，故小朋友把異物塞進體內個案並不罕見，家長真及早教導正確性教育。

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文章授權轉載自《香港01》