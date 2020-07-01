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去世兩個月後死者卻回到家中 家屬驚：那火化的是誰？

聯合新聞網 / 綜合報導
重慶一名患有精神疾病男子年初失蹤，家人以為他染上重病並病逝，但沒想到事隔兩個月男子竟又回到家中，讓家人非常驚喜卻又懷疑當初被火化的人到底是誰？示意圖。 路透社
重慶一名患有精神疾病男子年初失蹤，家人以為他染上重病並病逝，但沒想到事隔兩個月男子竟又回到家中，讓家人非常驚喜卻又懷疑當初被火化的人到底是誰？示意圖。 路透社

大陸重慶一名患有精神疾病的焦姓男子年初突然離家失蹤，家人一直聯繫不到於是報警，事後家屬卻收到通知男子因身染重病無法救治，所以最後病逝並已將遺體火化，但沒想到事隔兩個月男子竟又回到家中，讓家人非常驚喜卻又懷疑當初被火化的人到底是誰？

綜合陸媒報導，43歲焦姓男子的舅舅表示男子在今年初突然與家人失去聯繫，直到三月時報警而在四月接獲警方通知，表示焦男可能在溫州市中醫院。隔日全家搭機趕往醫院，但醫生卻說男子因感染肺結核引起嚴重傳染病，存活機率渺茫，於是家人決定將他帶回家鄉，但沒想到過程中男子不幸病逝，但因防疫需要，遺體被直接送往重慶殯儀館並火化。

事後男子家人依照家鄉習俗，幫他辦酒席、買墓地，前後共花費人民幣14萬元（新台幣約60萬元），並將他戶口註銷，但沒想到事隔兩個月男子家中卻接到警方來電，表示在江西一處救助站找到一名流浪漢，對方稱自己是焦男，家屬一聽全都嚇壞，心想「當初被火化的人到底是誰？」

最後在警方的協助下男子終於回到重慶家中，但因為他患有精神疾病，所以在離家期間發生了什麼，他也說不清楚。而家屬認為既然死者不是焦男，那他們也不應該支付龐大的喪葬與醫藥費，更要求醫院賠償損失。

不過醫院卻說當初急救時在他身上找到焦男的身分證，當時比對後兩人長得確實相像，而他們也盡到通知和救人的義務，讓家屬確認時也並未提出異議，至於賠償問題建議可以請家屬尋求法律途徑。

人民幣 中醫 傳染病 失蹤 身分證

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