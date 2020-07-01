長期宅在家防疫導致5歲童重達47公斤 縮肚穿校服險逼爆

河南省安陽市的幼兒園最近陸續復課，一名5歲男童再度穿上校服，豈料因疫情經常「宅」在家，致體重在數月間直線上升，結果要在阿嬤協助下，用盡氣力縮肚才能勉強把裇衫的鈕扣扣上，差點「逼爆」的模樣令一眾網民忍俊不禁。

網上片段中，男童當日無法穿得下校服，阿嬤於是出手幫他拉緊裇衫，讓他全力縮肚，出力到連臉都皺成一團，阿嬤好不容易替他扣好鈕扣，但就顯得一身是肉，看似要「逼爆」裇衫。據稱，男童因為防疫而長時間待在家中，以致體重在數月間增至47公斤。

不少網友都認為男童的表情搞笑，紛留言「太可愛了」、「腹肌都快擠出來」、「不敢想像他坐下的瞬間」；不過也有人憂慮男童的健康，「實在不能理解家長狂餵胖孩子，超胖真的對身體不好」、「太胖對身體不好，而且影響長高」、「夏天來了，一起減肥吧！」

BMI不適用於兒童

香港營養師學會 (HKNS) 認可營養師李杏榆表示，嬰兒和小孩可以使用年紀別身高、年齡別體重，以及年齡別身長等圖表來評估，她特別提醒小孩的體重並無統一指標，也不應與其他同齡、身高相約的兒童比較，該以小孩「自身」情況來評估。

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文章授權轉載自《香港01》