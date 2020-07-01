10歲童血尿求醫 膀胱拉出埋藏5年的1.5公尺電線

日前有一名10歲男孩因為出現血尿狀況，被父親帶到醫院看診，經X光檢查後，竟在男孩體內發現一條長1.5公尺的電線。父親追問之下得知，原來電線已經在兒子體內存留長達5年，令人嘖嘖稱奇。

根據陸媒《看看新聞》報導，江西撫州10歲男孩豆豆（化名）最近上廁所時因為發現尿液裡有血跡，雖無感到不適，卻還是在父親陪同下前往醫院求診。泌尿科醫師透過微創手術，從豆豆膀胱內取出一條長1.5公尺、直徑約3到4公厘的黑色電線。原來豆豆大約5年前的某天覺得無聊，在好奇心驅使下，自行從尿道口塞入一條電線玩樂，但一直沒有告訴家長。而許多網友也驚奇表示，「不痛嗎？五歲的尿道口還很小吧，塞入過程沒受傷？」、「連續5年都沒發現任何異狀？父母沒發現任何異常？」、「恐怖啊！1.5米很長他為什麼要這麼幹啊？」、「5、6歲出於無聊把電線塞入尿道？家長要多陪陪孩子，別讓孩子再無聊了」。

根據教育學專家高松景表示，孩子在3～6歲會進入「性器期」，這階段有很多孩子會撫摸自己的性器官，也會想要偷看、或摸別人的身體。孩子會出現這樣的想法或行為，純粹是基於好奇，並沒有任何情色的念頭。家長不應強行禁止孩子摸自己的性器官，否則會讓孩子感到愧疚和產生自卑感。但是家長應該藉機教育孩子要有隱私的概念，並且學習尊重他人的身體，不隨便碰觸他人。高松景表示，「隱私」這兩個字對孩子來說可能有點深奧，可換成孩子聽得懂的語言，例如說：「這是你的『祕密』，所以不能隨便給別人看，若不希望別人看到你的祕密，也不應該看別人的。」