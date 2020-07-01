「怪肥腹蛛」現四川 毒性堪比黑寡婦蛛親戚
華希昆蟲博物館館長趙力6月29日在四川省成都市雞冠山考察時，發現了一隻與黑寡婦蛛有親戚關係的怪肥腹蛛（Steatoda terastiosa），牠和黑寡婦蛛一樣，含有劇毒。
趙力表示，怪肥腹蛛是一種毒性巨大的蜘蛛。 在趙力提供的照片上，看到怪肥腹蛛通體呈黑色，有明顯的暗紅色斑塊。蜘蛛身體直徑7mm-8mm，支腳展開長度在2cm-3cm之間。
成都商報報導，趙力透露「這種蜘蛛非常稀少很難被遇見，和黑寡婦蛛有親戚關係。」趙力說，據中國動物志記載，怪肥腹蛛屬於蛛形綱蜘蛛目球蛛科。「它雖然不是黑寡婦蛛所在的寇蛛屬，而是肥腹蛛屬的，但同屬於寇蛛亞科。」趙力透露，「這次發現會增加怪肥腹蛛分布地的記錄，這也是該物種最北的分布記錄。」
需要提醒的是，怪肥腹蛛有劇毒，「一般認為它的毒性略低於黑寡婦蛛。黑寡婦蛛的毒性非常強，是響尾蛇的15倍，0.006毫克就可以致死一只大白鼠。」趙力透露。
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