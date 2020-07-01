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見男友幫女同事剝小龍蝦 女友氣炸秒分手

香港01 / 卡洛兒
示意圖。 新華社
示意圖。 新華社

男生為女生剝蝦是一個讓人默默加分的貼心舉動，但大陸一名男子卻因幫女同事剝小龍蝦而誤踩「地雷」，女友看在眼內，隨即大發烈怒，更提出分手，引起網上熱議。

27歲姓胡男子在一間廣告公司的品牌策劃部工作，日前公司有聚餐活動，遂帶同女友晶晶一同出席。席間胡男的女同事一直沒有吃小龍蝦，一問才知道是因穿着淺色連身裙的她，擔心被辣油濺在身上，而且其指甲留得很長，因此不便剝蝦。

胡男見狀則好心把剛剝好的一隻小龍蝦給她，女同事還傳來感激的眼神立刻吃下。由於胡男跟她平時關係都不錯，工作上的合作也比較多，就一直幫她剝蝦，甚至貼心地去掉蝦腸，再丟到女同事的碗裏，當時都沒有發現女友有異樣，「她一直在自己剝蝦吃，表情也很正常啊」。

不料女友晶晶卻一直看在眼內，聚餐結束回到家後，把鞋子一甩，指着男友大罵：「你給別人剝蝦剝得挺安逸？還去蝦線好細心喲！」胡男連忙解釋只是出於同事之間的幫助，但晶晶聽不下去，大鬧分手，還收拾東西到閨密家住。但胡男感到非常無辜，指先前他們一起出席公司聚餐時，亦曾幫女同事或女上司倒酒盛飯，女友也沒太介意，但對於這次突如其來的暴怒，感到莫名其妙。不過晶晶的閨密則指，剝蝦和添飯根本不是同一性質，「剝蝦之舉實在太曖昧了」。

事件引起網上熱議，不少人都認為胡男和女同事之間「是有些東西啦」，因剝蝦的舉動太暖心，或會引起別人誤解；但亦有網民替胡男感無辜，「只是同事吧，這小事都要介意」。

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文章授權轉載自《香港01》

小龍蝦

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