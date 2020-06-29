浙江男借藍寶堅尼出遊遇車禍撞爛 維修費達250萬

浙江一名男子，趁大陸「端午小長假」之際，借友人剛買的藍寶堅尼跑車外遊，不料在高速公路上發生車禍，導致車輛受損嚴重，維修費用逾60萬（約台幣250萬元）。

6月25日下午6時左右，浙江台州高速交警接報稱，甬莞高速公路往溫州方向發生一宗交通意外。一輛橙色藍寶堅尼跑車，停在其中兩條車道中央，車頭處損傷慘重，車尾的碳纖維擋板也脫落下來，所幸司機沒有受傷。警方將車輛拖離高速公路時，施救車輛裝滿一車碰撞後散落在高速公路上的車輛零件。

林姓司機指，該藍寶堅尼跑車是朋友剛買的，還未滿一個月，總價值約120萬元（約台幣500萬元）。由於當日是端午節，林男打算由溫嶺出發前往溫州遊玩，便向朋友借車。讓他沒想到的是，恰逢雨天，途經事發路段時，該路段剛好下坡又是轉彎處，車輛突然打滑，轉了一個圈後，撞擊上隔離護欄，導致車輛受損嚴重。

經過調查，民警確認這宗交通事故中，駕駛員林男將承擔全部責任，而這輛跑車的維修費預計超過60萬元（約台幣250萬元），達到車輛價值的一半以上。

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文章授權轉載自《香港01》