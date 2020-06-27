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花54萬「買女屍」為親戚配冥婚 無良員工竟從殯儀館偷來賣

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
親人屍骨被人盜挖出售「配冥婚」，讓面對親人死亡悲痛的家屬面對二次傷害。圖／取自南寧頭條新媒體
親人屍骨被人盜挖出售「配冥婚」，讓面對親人死亡悲痛的家屬面對二次傷害。圖／取自南寧頭條新媒體

陝西省一家人為替親戚配冥婚，透過郝姓男子等四人，花人民幣13萬元（約新台幣54萬元）從河南買來一具女屍，並以救護車運送到府，但因郝男等人未提供女屍明確來源，曹男報警，警方這才查出，這具女屍是四人以人民幣7.5萬元（約新台幣31萬元）買來，源頭則是從殯儀館偷來的，四人全部被以侮辱屍體罪逮捕起訴。

根據中國檢察網，2019年12月29日，陝西省一家人因需要一具女屍給其親戚配陰婚，通過郝姓男子、宣姓女子及衡姓女子購買女屍，衡女以人民幣7.5萬元向一名張姓男子買下女屍後，當天即由郝男與買主商量好以人民幣13萬元價格成交。

衡女隨即以人民幣6500元（約新台幣2.7萬元）的僱傭，請馬姓男子開救護車從山西省出發到河南省，將女屍拉到陝西省延安市延川縣賀家灣鄉曹家溝村，但因郝男等人說不清楚女屍來源，買主覺得有異於是報警。警方循線逮獲郝男等四人，四人均坦承犯行，全被依以侮辱屍體等罪嫌被逮捕並起訴，四人均在押中。

警方追查發現，女屍來源是在河南省輝縣市殯儀館工作的張姓男子，趁火化沒人注意時竊得，準備伺機求售。張男涉嫌監守自盜的部分，已由檢警另案偵辦中。

檢方表示，郝男、宣女、衡女、馬男四名被告以配冥婚為由，為謀利非法買賣、運輸他人屍體，損害屍體尊嚴，已觸犯刑法，以侮辱屍體罪追究其刑事責任，並提起公訴。

新京報報導，冥婚又稱陰婚，是中國古代舊俗，意指死亡的單身男子或女子配一具女屍（男屍），雙方以夫妻名義合葬。冥婚習俗從殷商時期迄今已有3000多年歷史。需求者、尋找屍源的中間人和盜屍的實施者甚至所編織的販賣女屍的地下暗網，已經形成巨大的利益鏈。

中國的冥婚習俗流傳至今，家屬為尋找屍源，引發各地發生多起遺體被盜案件 。圖為河南一位村民在母親墳地裝上監視錄影機，防止母親遺體被盜去冥婚。圖／取自新京報
中國的冥婚習俗流傳至今，家屬為尋找屍源，引發各地發生多起遺體被盜案件 。圖為河南一位村民在母親墳地裝上監視錄影機，防止母親遺體被盜去冥婚。圖／取自新京報
中介遺體業者在微信群中發布配冥婚訊息。圖／取自新京報
中介遺體業者在微信群中發布配冥婚訊息。圖／取自新京報

屍體 救護車

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