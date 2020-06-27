北京降「冠狀冰雹」網友驚嘆太詭異

中國首都北京日前爆發第二波新冠肺炎疫情，短短幾日，已累計近300人確診。巧合的是，昨日北京下午天色大變，狂下7小時冰雹，不僅大如雞蛋，多區民眾發現形狀竟酷似「新冠肺炎病毒」，甚至當晚，連續128日未通報有本土確診的昌平區就現新病例，讓網友不禁感嘆「天意呀」！

綜合媒體報導，端午節午後，北京氣象局連發雷電和冰雹黃色預警，並預報局部地區將出現短時大雨和7級左右大風。自下午3時左右開始，門頭溝、昌平、延慶等地強降起冰雹，還伴隨大雷，直至昨晚10時仍未停歇，而鄰近的天津也在晚間9時起降起冰雹，威力更甚北京。這場冰雹嚇壞不少北京、天津居民，擊碎不少車輛的玻璃，直呼「這跟天上下板磚好像沒什麼區別？像世界末日」。

而不少網友發現這些冰雹大小不僅大如雞蛋，凹凸不平的樣貌竟神似「新冠肺炎病毒」模型圖，感嘆「怎麼北京連下個冰雹，也要下病毒來」，而巧合的是，連續128日未通報有本土病例的昌平區，在當日就發現確診病例，讓中國網友嚇傻，表示冰雹不僅打破車窗，還打破零確診紀錄。