快訊

黃捷和多數議員在議會送許崑源最後一程 保持低調

澎湖摩西分海滿滿人潮 無視紅旗警戒高掛仍下海網痛批

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京降「冠狀冰雹」網友驚嘆太詭異

世界日報 / 中國新聞組／北京27日電
民眾發現北京26日下的冰雹，形狀酷似「新冠肺炎病毒」。 圖／取自twitter
民眾發現北京26日下的冰雹，形狀酷似「新冠肺炎病毒」。 圖／取自twitter

中國首都北京日前爆發第二波新冠肺炎疫情，短短幾日，已累計近300人確診。巧合的是，昨日北京下午天色大變，狂下7小時冰雹，不僅大如雞蛋，多區民眾發現形狀竟酷似「新冠肺炎病毒」，甚至當晚，連續128日未通報有本土確診的昌平區就現新病例，讓網友不禁感嘆「天意呀」！

綜合媒體報導，端午節午後，北京氣象局連發雷電和冰雹黃色預警，並預報局部地區將出現短時大雨和7級左右大風。自下午3時左右開始，門頭溝、昌平、延慶等地強降起冰雹，還伴隨大雷，直至昨晚10時仍未停歇，而鄰近的天津也在晚間9時起降起冰雹，威力更甚北京。這場冰雹嚇壞不少北京、天津居民，擊碎不少車輛的玻璃，直呼「這跟天上下板磚好像沒什麼區別？像世界末日」。

而不少網友發現這些冰雹大小不僅大如雞蛋，凹凸不平的樣貌竟神似「新冠肺炎病毒」模型圖，感嘆「怎麼北京連下個冰雹，也要下病毒來」，而巧合的是，連續128日未通報有本土病例的昌平區，在當日就發現確診病例，讓中國網友嚇傻，表示冰雹不僅打破車窗，還打破零確診紀錄。

冰雹 北京 新冠肺炎

延伸閱讀

大陸26日新增新冠肺炎確診21例 17例本土病例在北京

陸CDC：北京本次疫情排除動物病毒外溢或武漢流行毒株

北京新增17例新冠肺炎確診 累計297例

北京疫情新增11例 多人呈陰性後出現病徵再確診

相關新聞

小偷闖空門還煮麵吃 沒收獲拿口紅寫「真窮」讓屋主傻眼

家裡被闖空門已經讓屋主夠生氣了，如果小偷又在屋內留下任何挑釁言語，恐怕會讓屋主更加氣憤。中國近期傳出多起闖空門案件，警方到場發現小偷除了偷東西外，更大膽地拿受害者的食物煮起飯來，並在屋內飽餐一頓後才離去，更誇張的是小偷發現有住家沒東西可偷，竟拿起屋主的口紅在窗戶寫下「真窮」兩字，令屋主傻眼又氣憤。

北京降「冠狀冰雹」網友驚嘆太詭異

中國首都北京日前爆發第二波新冠肺炎疫情，短短幾日，已累計近300人確診。巧合的是，昨日北京下午天色大變，狂下7小時冰雹，不僅大如雞蛋，多區民眾發現形狀竟酷似「新冠肺炎病毒」，甚至當晚，連續128日未通報有本土確診的昌平區就現新病例，讓網友不禁感嘆「天意呀」！

深圳首間性愛娃娃體驗館網路走紅 市監局：僅「體驗」不涉黃

日前，深圳市龍華區富士康廠區附近一間名為「愛愛樂」的矽膠性愛娃娃體驗館在網上走紅，其經營模式引發人們關注，同時，也有網民擔憂其合法性。 對此，深圳市市場監督管理局龍華監督局民治所工作人員周三（24日）表示，暫未接到關於這間矽膠娃娃體驗館的相關投訴，而僅僅體驗產品是沒有問題，不涉黃。在體驗過程中，如果有涉黃或其他違法的行為，可以向公安機關反映。

連續4年穿漢服仿「屈原投江」 男子駁作秀：我知道會被罵

為紀念屈原，四川省西昌市一名41歲男子穿著漢服，連續四年以俯身「投河」的方式，完成他的端午節「儀式」，相關視頻引發關注和爭議，有聲音質疑「譁眾取寵」，但他回稱，「我知道會被罵」，但並非炒作。

村民把古佛像整修成「明星臉」 網友一看崩潰了

中國許多古蹟、神像在文革時期遭破壞，近日有民眾發現在甘肅隴南法鏡寺石窟內，一組14尊「二立佛」被重新整修過，但原本理應莊嚴肅穆的佛像，卻變得有點滑稽，讓許多網友紛喊「不會修就別瞎修」，但也有人覺得很有趣，「更想去看了」，並認為佛像會成為新的熱門「表情包」和景點。

熱門新聞

婚禮曬30輛勞斯萊斯開路惹關注 警方一查不尋常、破百億跨境罪案

香港人認命了？路透：抗爭力道在減弱

長江大暴雨／三峽大壩潰堤說 危機？臆測？

央視：陳方安生退出政壇 難逃國安法懲罰

邊談邊備戰 共軍西部戰區展開火器實彈射擊考核

美參院通過涉港法案 陸使館稱將採取反制措施

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。