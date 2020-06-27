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小偷闖空門還煮麵吃 沒收獲拿口紅寫「真窮」讓屋主傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
中國一戶住家因家中沒有重要物品，被小偷拿口紅在窗戶寫下「真窮」兩字。圖擷自看看新聞
中國一戶住家因家中沒有重要物品，被小偷拿口紅在窗戶寫下「真窮」兩字。圖擷自看看新聞

家裡被闖空門已經讓屋主夠生氣了，如果小偷又在屋內留下任何挑釁言語，恐怕會讓屋主更加氣憤。中國近期傳出多起闖空門案件，警方到場發現小偷除了偷東西外，更大膽地拿受害者的食物煮起飯來，並在屋內飽餐一頓後才離去，更誇張的是小偷發現有住家沒東西可偷，竟拿起屋主的口紅在窗戶寫下「真窮」兩字，令屋主傻眼又氣憤。

根據「看看新聞」報導，中國黑龍江鶴崗市綏濱縣公安局近期收到多起報案，稱自己家中遭竊，且這幾起案件都是連續報案，作案地點鄰近，因此員警推測為同一慣犯所為，而員警到住家查看時，發現小偷行為大膽，除了偷東西外，還在屋主家中煮麵來吃，員警孫齊表示「應該是嫌疑人使用了被害人家的鍋，煮了掛麵，還食用了被害人家中的一袋鹹菜」。

除此之外，員警也在另外一戶人家家中發現小偷的留言，孫齊說「在另一戶盜竊現場我們發現嫌疑人可能覺得沒有什麼有價值的東西，給當事人留了一個言，他是用女主人的口紅在玻璃上寫下了真窮兩個字」，不過不久後員警也在一間旅館將小偷逮捕，這位小偷事後也坦承所有犯行，並稱自己有三次盜竊判刑入獄的經歷，因為出獄後沒有穩定的收入，才決定再繼續行竊。

偷竊 黑龍江

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