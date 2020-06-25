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深圳首間性愛娃娃體驗館網路走紅 市監局：僅「體驗」不涉黃

香港01 / 姜庚宇
「愛愛樂」體驗館位於深圳市龍華區富士康廠區附近。 圖／翻攝自澎湃新聞
「愛愛樂」體驗館位於深圳市龍華區富士康廠區附近。 圖／翻攝自澎湃新聞

日前，深圳市龍華區富士康廠區附近一間名為「愛愛樂」的矽膠性愛娃娃體驗館在網上走紅，其經營模式引發人們關注，同時，也有網民擔憂其合法性。

對此，深圳市市場監督管理局龍華監督局民治所工作人員周三（24日）表示，暫未接到關於這間矽膠娃娃體驗館的相關投訴，而僅僅體驗產品是沒有問題，不涉黃。在體驗過程中，如果有涉黃或其他違法的行為，可以向公安機關反映。

據愛愛樂成人用品店老闆李博介紹，2018年9月，籌備7個月、投資30萬元（人民幣．下同）的愛愛樂體驗館正式開業，號稱是「中國首間性愛娃娃體驗館」，定價每小時188元。

李博說，盈利不是其開店的第一目的，他更多是想解決「廠兄廠弟」們的生理需求，引導大眾，讓人們有儘可能多的選擇。開店以來，巔峰時1日能有40多名客人，每隔2、3分鐘他就收到一次付款。娃娃每使用一次就要清潔消毒，李博和店員負責清洗娃娃的身體，客人們則沉默地坐在小板凳上玩手機排隊，體驗過後匆匆離去。店內牆壁上則貼有警告標語：「試用必須使用安全套」。

有網民對這間體驗館的經營模式表示支持，稱這家店「既解決生理問題，又解決了社會問題，挺好的。不過要注意衛生及客人私隱」。

一位有過婦產科工作經驗的醫生表示，建議使用共享矽膠娃娃過程中，儘可能佩戴安全套，並使用潤滑劑，避免感染部分病毒。此外，店家應對前述矽膠用品和經營場所做好消毒，衛生部門應該定期進行檢測。

上海大邦律師事務所丁金坤律師則說，目前法律對矽膠娃娃體驗館並沒有明確規定，其經營行為不構成違法。但是否符合道德倫理，需要討論。此外，衛生安全方面也值得關注。

華中師範大學生命科學學院教授、中國性學會副會長兼中國性學會性教育專委會主任委員彭曉輝表示，社會對於性話題有一些迴避和羞恥，是源自於我們文化中對於性的保守和禁錮。但性需要是人與生俱來的需求。矽膠娃娃體驗館是一種新嘗試，肯定有不足的地方，但是它不違反法理跟道德。

專家：合法方式提供性滿足 或減少性犯罪

彭曉輝表示，現在男女結婚平均年齡達到28、29歲。此外，還有很多人由於經濟原因無法結婚，或者結婚了但無法進行性生活。「他們有性需求該怎麼辦？」這是社會應該探討和直面的問題。

「如果社會無法按照合法的方式給有性需求的人提供滿足，那就意味着他可能會自己去尋找。」 彭曉輝說，「這種尋找，可能會引發人際關係的惡化，甚至性犯罪；或者這些人會通過自慰來解決性需要，但也會受到心理等方面的制約，產生焦慮甚至抑鬱。」

彭曉輝認為，矽膠娃娃體驗館不違法，但在性教育等相關意識沒有改變的情況下，這種舉措有可能被行政部門限制。該類體驗館存在的前提是經營要規範，要安全衛生，且有人指導。但他也擔憂，矽膠娃娃體驗店的出現是一種新的嘗試，在未來，如果性愛娃娃普及，未成年人的性心理或會產生偏離。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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