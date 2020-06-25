連續4年穿漢服仿「屈原投江」 男子駁作秀：我知道會被罵

為紀念屈原，四川省西昌市一名41歲男子穿著漢服，連續四年以俯身「投河」的方式，完成他的端午節「儀式」，相關視頻引發關注和爭議，有聲音質疑「譁眾取寵」，但他回稱，「我知道會被罵」，但並非炒作。

封面新聞報導，西昌男子賈治勇23日下午穿上了一套黑色漢服，來到西昌海河天街。之後，他的幾名朋友也陸續來到了現場。此時，他站上了海河邊的石頭圍欄，展開雙手，平伸雙臂，望向河對岸。

「國無人莫我知兮，又何懷乎故都！」在大聲唸完這段詞後，他身體前傾，以正面如水的姿勢撲入了河中，激起一陣水花。入水後，他仍以雙臂平展的姿勢，在水中漂浮了10多秒，然後，回游到了岸邊。

在目睹賈治勇的這一跳河行為後，現場不少市民表示，感到非常驚訝。賈治勇入水時，一名市民正在對岸釣魚，「我被嚇了一大跳，還以為有人失足落水了。」

當午，賈治勇跳河的視頻旋即在網上熱傳。賈治勇的行為，也招來了一片罵聲。有網民說，紀念屈原不能用這樣的紀念方式，這種行為沒有意義，還存在危險。有網民表示，這種行為，很明顯是想紅，是在作秀、譁取寵。另有少數網民表示了對他的支持，認為不應該去嘲笑他。

對此，「我知道會被罵」。上岸後，賈治勇渾身溼透，騎上車回他的店鋪換衣服。

這是賈治勇連續第四年，在端午節前到海河跳河。2017年端午節前，當地電視台一節目，說要拍攝一段情景劇視頻，需要模擬一段屈原投江的場景。當時，他扮演屈原，身穿白衣，跳入了海河中。

到了第二年端午節，賈治勇的一些朋友開玩笑說，希望看他再跳一次，他於是又表演了一次跳河。2019年端午節前，他又按照「慣例」跳了一次，不過，這一次他跳河的視頻在微博上了熱搜，「大家都來罵我。」

針對網民的質疑，賈治勇說，整個跳河過程幾分鐘就結束了，他不是炒作，也不是想當網紅。

他說，他是建昌漢文化研習社的社長，平時喜歡漢服。「每個人的看法不同，我不在意別人怎麼說。」賈治勇表示，「明年端午節，我可能還會繼續跳。」