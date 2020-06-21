遭頂替上大學…人生被偷13年 她索賠13元

多起冒名頂替上大學事件近日先後被曝光，在中國引發廣泛關注。河南周口37歲的王娜娜曾被頂替13年，一度錯失上大學的機會，但卻遲遲等不到對方的道歉，王娜娜因而向法院提起民事訴訟，正在等待開庭。她的訴求是，頂替者張瑩瑩要賠禮道歉，並賠償13元——被頂替13年的人生，每年1元。

澎湃新聞報導，2003年高考後，沒有收到大學錄取通知書的王娜娜，以為自己落榜了，便外出打工，之後結婚生子。2015年，申請銀行大額信用卡卻因「個人信息不實」被拒，銀行查出她有大專學歷，而她寫的只是高中。這時，王娜娜才發現，自己當年考上了周口職業技術學院，但被人頂替了。另一個「王娜娜」偷走了她的大學生活。

2016年，河南省周口市聯合調查組公布了該起事件的詳細調查結果：13名相關責任人受到處理，3人涉嫌違法已移交司法機關。「假王娜娜」張瑩瑩的學籍、學歷信息被河南省教育廳註銷，畢業證書被宣布無效，張瑩瑩同時被河南省商水縣教育體育局解聘。

王娜娜表示，2015年至今，張瑩瑩一直沒有向她道歉，對於「這種傲慢和毫不在乎的態度」，她無法接受。此外，有關部門到現在還沒有給出令她滿意的處理結果。

報導指出，被冒名頂替而錯失上大學的機會，對王娜娜而言是永遠的遺憾。時隔14年後的2017年，王娜娜再次參加高考，成功考上了洛陽理工學院。今年5月，獲得了該校小學教育專業三年制專科的畢業證書。

王娜娜表示，雖然現在已經圓了大學夢，但因為年齡太大，職業選擇受到諸多限制。「我想考編制老師，但因為年齡關係，連報名的資格都沒有。」為此，她感到十分委屈。「這不是我的過錯，應該有人出來幫我承擔。」她正在等待開庭，她希望能獲得張瑩瑩的道歉。