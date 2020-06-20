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8千元買走學籍！她「被頂替」上大學 16年後得知真相崩潰

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
山東聊城陳女被人冒名頂替上大學，16年後才發現。圖／取材自央視新聞
山東聊城陳女被人冒名頂替上大學，16年後才發現。圖／取材自央視新聞

山東聊城女子陳春秀日前報考成人教育學校想一圓大學夢，赫然發現16年前她大學落榜，竟是因被人花2000元人民幣（約新台幣8400元）買了她的學籍，頂替她上大學。這起「農家女被頂替上大學」事件引發關注，山東省進一步清查發現，竟有多達242人涉冒名頂替入學，已要求學校徹查並撤銷頂替者的學歷。

華西都市報報導，陳春秀16年前高考「落榜」，打算報考成人教育學校，填補心中的遺憾，但在信息填報時發現，一名和她同名同姓的女子已經在山東理工大學「就讀」過，並於2007年7月順利從國際經濟與貿易專業（專科）畢業，但照片不是她。她懷疑這名女子當年頂替她上大學。

此事經媒體報導後，相關單位展開調查，山東理工大學稱，經過核查，陳春秀確被冒名頂替入學，已註銷頂替者的學歷，並承認入學審核不嚴。新華社引述山東官方發布通報稱，頂替者是冠縣某街道辦事處工作人員陳雙雙，後來改名為陳春秀，已被停職。

報導說，被頂替的陳春秀1984年出生在山東省冠縣一戶貧困家庭，她希望透過讀書改變自己和家裡的命運。2004年6月，作為理科生的她參加完高考，前兩個志願報了上海高校，第三個為山東理工大學，卻沒有如願，「落榜」後她開始打工，只能幹餐館服務員等工作。

陳春秀日前從一名冠縣辦事處工作人員處獲知，當年頂替者是花了2千元（人民幣）購買她的學籍成功頂替，「2000元買了我的人生」讓她相當崩潰，她認為事情不單純，要求相關部門徹查，並已委託律師將對頂替者提出告訴。

新京報報導，頂替者的舅舅曾任（原）煙莊鄉黨委書記 ，後調任冠縣審計局工作，據了解已接受相關單位談話。目前該事件還在進一步調查中。

央視指出，冒名頂替的陳雙雙高考分數303分（文科），比當年文科類專科分數線低243分；陳春秀高考分數546分（理工科），超出理科類專科分數線27分，考上了山東理工大學。

山東省進一步清查2018至2019年度的高等學歷數據，有14所高校公示清查結果，當中共有多達242人是涉嫌冒名頂替入學，獲得學歷的時間為2002年至2009年。其中山東廣播電視大學是「重災區」，有135人涉嫌冒名頂替入學。

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