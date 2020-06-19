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兒子去世留債務 71歲癌母變「老賴」

世界日報 / 中國新聞組／北京20日電
上游新聞報導，2017年，董某向人借了50萬元（約7萬美元），還了10萬元，尚餘40萬元（約5.6萬美元）債務便於2018年3月去世。由其父董某平、其母馬某麗、其女為其法定繼承人，繼承董某遺產範圍內的40萬元債務。圖／擷取自上游新聞
上游新聞報導，2017年，董某向人借了50萬元（約7萬美元），還了10萬元，尚餘40萬元（約5.6萬美元）債務便於2018年3月去世。由其父董某平、其母馬某麗、其女為其法定繼承人，繼承董某遺產範圍內的40萬元債務。圖／擷取自上游新聞

吉林省松原市兩位73歲和71歲的老人被列為失信被執行人。據了解，債務人為他們已去世的兒子董某，2019年，法院凍結了董某母親的銀行卡並限制消費，而董母罹癌多年，銀行裡的存款，是倆老生活及看病的唯一來源。

上游新聞報導，2017年，董某向人借了50萬元（約7萬美元），還了10萬元，尚餘40萬元（約5.6萬美元）債務便於2018年3月去世。由其父董某平、其母馬某麗、其女為其法定繼承人，繼承董某遺產範圍內的40萬元債務。

2019年，債主向寧江區人民法院申請執行，對董某平、馬某麗名下的銀行卡進行查封、凍結，並限制消費。兩人提出執行異議申請，法院隨後裁定解除凍結及限制消費。

今年6月，董某平去銀行取款時又被告知存款被查封、凍結。

董某平表示，凍結的財產是二人唯一經濟來源，是維繫日常生活必需的生活費用。董某平說：「我和妻子都年過七旬，靠退休金維持生活，法院查封了我們名下的包括養老帳戶在內的所有銀行帳戶，導致我們失去了經濟來源，無法為老伴支付相關的治療費用。」

馬某麗罹患上頭皮鱗狀細胞癌，經過多次手術，目前無意識、不能言語交流、生活不能自理，僅能靠呼吸機、導管流食維持生存，日常醫療費用開支巨大。

兩人的委任律師表示，董某平夫婦名下的財產不是原債務人董某的遺產，不應被查封、凍結。債務人董某遺產沒有進行繼承分配，董某平夫婦並沒有取得董某的遺產，他們名下的財產是本人的基本養老金、退休金和個人存款，這些財產不是董某的遺產，法院查封他們名下財產的措施，明顯不符合民事判決的規定。

遺產 債務 退休金

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