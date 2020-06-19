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水中練球爆紅 雲南少年獲職業隊青睞 惜夢想終敵不過現實

香港01 / 李福源
岩坎香在水中不停苦練球技。圖擷自微博
岩坎香在水中不停苦練球技。圖擷自微博

雲南省西雙版納傣族自治州19歲少年岩坎香，早前被拍到在村中一條小河中踢苦練球技，隨即在網上爆紅，甚至獲中乙球隊雲南昆陸邀請受訓，然而在近距離接觸職業足球後，他才明白箇中差距，無奈放棄職業足球員的夢想

岩坎香就讀西雙版納州民族中學，是校內的高中體育足球專才，由於被拍到在水中不停苦練各種足球技術，因而引來外界關注；網民形容他獨特的訓練方式令人驚嘆，對於他如此熱愛足球非常感動，甚至認為他必具備天賦異禀的過人之處。

雲南昆陸足球俱樂部也注意到有關片段，於是邀請岩坎香隨隊受訓。岩坎香得知消息後非常興奮，躊躇滿志，更立志要進入國家隊；出發前，他花光所有積蓄買下一雙300元的波鞋，盼能「一球成名」。

雲南昆陸足球俱樂部邀請岩坎香隨隊受訓。首次踏足天然草地足球場，近距離與職業球員較量後，認清了箇中差距。圖擷自微博
雲南昆陸足球俱樂部邀請岩坎香隨隊受訓。首次踏足天然草地足球場，近距離與職業球員較量後，認清了箇中差距。圖擷自微博

「我會在別人睡覺時加強訓練」

然而，岩坎香當日首度踏上天然草地足球場，近距離與職業足球員較量後，暴露出球齡短、球技差、無技術戰術水平、無團隊意識，甚至連他最引以為傲的體能，在6分鐘跑步測試前亦敗下陣來。岩坎香頓感受挫，認為自己根本無法成為職業球員，面對記者的追訪，更忍不住落下男兒淚。

岩坎香表示，現實雖然殘酷，但他不會被打倒。果然，在看清楚夢想不切實際後，他很快重新振作，決定好好學習，考入大學的足球專業，畢業後當教練或體育老師，教小孩子踢波。

岩坎香強調不會放棄對足球的熱愛和夢想，「我才19歲，我沒放棄我的夢想。如果給我一個機會，10年磨下來，我一定汗流浹背，在別人睡覺的時候加強訓練。」

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文章授權轉載自《香港01》

足球 體育 夢想

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