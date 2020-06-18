快訊

韓團隊出征市長補選！曹桓榮po與韓合照：大家心永遠在一起

道別街貓BOB：英國貓明星「人貓救贖」落幕的奇幻冒險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸男點蚊香墊紙盒 忘記藏63萬現鈔「燒光只剩5萬」

香港01 / 李福源
紙幣大部分均被燒至焦黑。（荔枝新聞影片截圖）
紙幣大部分均被燒至焦黑。（荔枝新聞影片截圖）

中國江蘇省南通市通州區一名姓李的男子為求好眠，睡前點蚊香放在紙盒上，豈料燒著紙盒，連同盒內約15萬元人民幣（新台幣約63萬元）現鈔也被燒；他其後拿著該批殘缺紙幣往銀行求助，經工作人員點算及鑑定後，最終兌換得1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元）。

李男當晚點了蚊香放在一個紙盒上，呼呼入睡之際，突然聞到一股刺鼻的煙味驚醒過來，發現紙盒疑被掉下的灼熱蚊香灰點著燃燒起來；他將火勢撲滅後，才猛然驚覺紙盒內藏有約63萬紙幣，可是大部分已燒至焦黑；他形容那一刻「心都涼了一截」，感到非常自責。

李男拿著燒剩的紙幣到南通市建行通州支行求助，工作人員告知，根據規定，兌換殘缺紙幣需要合資格的銀行職員專門進行點算及鑑定，而李男的紙幣鑑定工作量會很大，部份尚能辨別票面的紙幣可全額兌換，剩下的只能半額兌換。

經過逾兩小時的點算及鑑定，該批殘缺紙幣共兌換約5萬元，工作人員強調已盡力解決李男的燃眉之急，同時建議民眾家裡盡量少放現金，應及時存入銀行。

報導指出，蚊香在悶燒（一種相對低溫、沒有火焰的緩慢燃燒）時，火點最高溫度可達攝氏約700至800度，足以引燃蚊帳、棉布、紙張等物品釀成火災，因此點燃蚊香必須注意與可燃物保持距離。

延伸閱讀：

200萬人仔怕危險唔存銀行　老夫婦「奇招」放屋企5年變悲劇蝕50萬

【新冠肺炎】老婦以微波爐「消毒」致紙鈔炭化　幸獲銀行換新鈔

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 火災

延伸閱讀

他外帶炒飯驚見底部都是油嚇壞 網友揭原因

丈夫包內藏「透明內褲」被妻抓包 他一句話解套讓網友超佩服

日網瘋傳「超強滅蚊妙招」 音樂一放蚊子乖乖落地任宰

青蛇遭路殺！ 巡山員拿比例尺撿屍一靠近卻爆笑

相關新聞

陸男點蚊香墊紙盒 忘記藏63萬現鈔「燒光只剩5萬」

中國江蘇省南通市通州區一名姓李的男子為求好眠，睡前點蚊香放在紙盒上，豈料燒著紙盒，連同盒內約15萬元人民幣（新台幣約63萬元）現鈔也被燒；他其後拿著該批殘缺紙幣往銀行求助，經工作人員點算及鑑定後，最終兌換得1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元）。

太想離婚！男同居小三辯「分租」 法庭上扯謊挨罰

深圳市福田區法院近日審理一宗離婚案時，當事人謊稱與小三拍婚紗照是「一時興起」、與小三同居是「合租」，在法官多次提醒後，才一改先前的陳述，承認有不正當男女關係，並稱其律師出主意要他撒謊。最後兩人因不誠信訴訟行為，各遭罰2萬元人民幣。

他只靠一隻手臂 3年完成環球航行

中國青島「獨臂船長」徐京坤駕駛雙體帆船日前抵達葡萄牙亞速爾群島，為期三年的環球之旅終於畫上圓滿句號。這次環球航行結束後，徐京坤已累計航行11萬海里，是「世界上航行最遠的獨臂船長」。

吃了隔夜的冰西瓜 她雙腿無力無法走路、感染指數爆增千倍

「奪命西瓜」差點害死人！夏天到了，很多民眾喜歡吃冰涼的西瓜消暑，但一位50歲的婦人卻因為吃了一塊放在冰箱裡的隔夜西瓜，幾乎快丟了小命。

男子冷氣吹一晚起床後「面癱」 嘴巴合不起來狂漏水

炎炎夏日下，冷氣已是日常生活必備用品。大陸一名胡姓男子某日起床，發現自己嘴角漏水，疑似出現「面癱」症狀，就醫後才知道是因為是「冷氣、電風扇吹太久」，導致臉部神經血管因受寒誘發痙攣，引起神經組織水腫而面癱。

看著丈夫長大！她嫁給小15歲好友兒子 閨密秒變婆媳

等不到真愛別太急，有時候只是他還沒長大。近日中國大陸微博上流傳著一則姊弟戀故事，一名40歲的女性嫁給25歲的青年，最令人驚奇的是，男方竟是閨密的兒子。

司機疑直播性侵畫面引爭議 警調查：是夫妻炒作表演

網友爆料，河南鄭州一名自稱滴滴司機的男子，藉著噴香水迷姦女乘客，並全程直播在車上性侵的過程，影片在網上流傳後引發軒然大波...

熱門新聞

大陸25歲警花變「狙擊之王」 百米外三發全中

中印再爆邊境衝突 央視播放解放軍實彈演習畫面

身價逾2,000億的王振華 猥褻女童案判刑5年

G7外長聯合聲明：強烈敦促陸重新考慮對香港實施國安法

陸OTT TV在台促銷、上架機上盒 陸委會籲業者勿合作

滙豐：將恢復全球裁員3.5萬人計畫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。