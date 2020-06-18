陸男點蚊香墊紙盒 忘記藏63萬現鈔「燒光只剩5萬」

中國江蘇省南通市通州區一名姓李的男子為求好眠，睡前點蚊香放在紙盒上，豈料燒著紙盒，連同盒內約15萬元人民幣（新台幣約63萬元）現鈔也被燒；他其後拿著該批殘缺紙幣往銀行求助，經工作人員點算及鑑定後，最終兌換得1.2萬元人民幣（新台幣約5萬元）。

李男當晚點了蚊香放在一個紙盒上，呼呼入睡之際，突然聞到一股刺鼻的煙味驚醒過來，發現紙盒疑被掉下的灼熱蚊香灰點著燃燒起來；他將火勢撲滅後，才猛然驚覺紙盒內藏有約63萬紙幣，可是大部分已燒至焦黑；他形容那一刻「心都涼了一截」，感到非常自責。

李男拿著燒剩的紙幣到南通市建行通州支行求助，工作人員告知，根據規定，兌換殘缺紙幣需要合資格的銀行職員專門進行點算及鑑定，而李男的紙幣鑑定工作量會很大，部份尚能辨別票面的紙幣可全額兌換，剩下的只能半額兌換。

經過逾兩小時的點算及鑑定，該批殘缺紙幣共兌換約5萬元，工作人員強調已盡力解決李男的燃眉之急，同時建議民眾家裡盡量少放現金，應及時存入銀行。

報導指出，蚊香在悶燒（一種相對低溫、沒有火焰的緩慢燃燒）時，火點最高溫度可達攝氏約700至800度，足以引燃蚊帳、棉布、紙張等物品釀成火災，因此點燃蚊香必須注意與可燃物保持距離。

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文章授權轉載自《香港01》