太想離婚！男同居小三辯「分租」 法庭上扯謊挨罰

深圳市福田區法院近日審理一宗離婚案時，當事人謊稱與小三拍婚紗照是「一時興起」、與小三同居是「合租」，在法官多次提醒後，才一改先前的陳述，承認有不正當男女關係，並稱其律師出主意要他撒謊。最後兩人因不誠信訴訟行為，各遭罰2萬元人民幣。

羊城晚報報導，該案是新修訂的《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》自2020年5月施行後，福田法院首例適用該規定對虛假陳述的當事人作出處罰的案件。

要姓男子與袁姓妻子於2010年結婚，九年後，要男被發現在外有小三，向妻子表示一定悔改，背後卻偷偷與王姓小三拍攝婚紗照、結婚登記照，還搬去跟王女及其母親一起住。隨後要男向元配提出離婚，但元配拒絕，協商離婚失敗後，要男前往福田法院起訴離婚。

該案庭審期間，元配為證明原告要男與王女有不正當關係，向法庭提交了兩人拍攝的婚紗照、結婚登記證件照，以及福田區梅林街道辦事處出具的三份文件，顯示要男與王女母女同住。

但被法官問及對這些證據有何意見時，要男表示這些證據是真的，但否認出軌。他供稱與王女是好朋友，「拍這些婚紗照片及結婚登記證件照片是因為我們都很憧憬剛結婚時的生活，兩人一時興起就去拍了」，同居則是因為「不想回家住，所以就搬出來和王女一起合租」。

法官聽完，再三提醒要男，如有虛假陳述，將受法律制裁。這時要男才道歉，表示因為太想離婚才撒謊，並稱是他的律師出的主意；該名律師並未否認。

當天下午，要男便讓律師向法官遞出撤訴申請書；要男及其律師則因在庭審過程中做出虛假陳述，妨礙審理，構成妨礙民事訴訟行為，經合議庭合議，對兩人各作出罰款2萬元的處罰決定。