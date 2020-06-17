他只靠一隻手臂 3年完成環球航行

中國青島「獨臂船長」徐京坤駕駛雙體帆船日前抵達葡萄牙亞速爾群島，為期三年的環球之旅終於畫上圓滿句號。這次環球航行結束後，徐京坤已累計航行11萬海里，是「世界上航行最遠的獨臂船長」。

新華網報導，2017年6月，徐京坤駕駛「青島夢想號」雙體帆船從土耳其正式啟航，穿過地中海、大西洋、加勒比海、經巴拿馬運河，跨越太平洋，印度洋，繞過非洲好望角，回到北大西洋大航海之路的起點。本次環球航行全程3.4萬海里，途徑四大洋40多個國家和地區，歷時三年，四跨赤道。

徐京坤說，這次環球航行是「愛的展示之旅」，體現他對夫人的愛，一個航海人對大海的愛和中國人對世界的愛。

徐京坤幼年時，因調皮把鞭炮火藥倒進酸奶瓶裡，自製「禮花」，結果意外爆炸奪去了他的左前臂。他曾在受訪時表示，意外並沒有奪去他的希望。徐京坤曾代表中國隊參加了2008年北京殘奧會。2014年，繼郭川之後，他成為第二個完成6.5米（無電子導航、通訊、氣像設備）單人跨大西洋的中國人。

中新體壇微信公號報導，回憶過去的冒險航海旅程，徐京坤給出的答案卻並非如旁人預料的那般動人心魄：因疫情被困聖赫勒拿島時，23斤龍蝦換不來兩公斤土豆，只能以龍蝦和斑魚度日。

另在馬達加斯加的巴里灣，徐京坤的「青島夢想號」成了「商店」。在將不少生活用品，包括自己身上穿著的T恤都送給前來「圍觀」外鄉人的村民後，他收到了當地漁民源源不斷送上的海鮮。

而在有著「地球上最後的人類禁區」之稱的查戈斯，他與太太和其他分別來自六個國家的水手們一同燒烤聚餐，研究天氣，甚至學習西餐料理。這些，都是他最珍視的環球記憶。

徐京坤說，實現環球航行，讓他最驕傲的是「世界各地遇見的那些擁有同樣夢想的朋友，那種惺惺相惜、彼此激勵的真摯情誼，是我最珍視的所得。」