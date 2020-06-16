吃了隔夜的冰西瓜 她雙腿無力無法走路、感染指數爆增千倍

「奪命西瓜」差點害死人！夏天到了，很多民眾喜歡吃冰涼的西瓜消暑，但一位50歲的婦人卻因為吃了一塊放在冰箱裡的隔夜西瓜，幾乎快丟了小命。

據搜狐新聞報導指出，一名家住大陸武漢的婦人日前買了一塊西瓜回家吃，剩下一半吃不完便冰在冰箱，並放了兩天。後來她把剩下的西瓜從冰箱裡再拿出來繼續吃，接著開始出現畏寒、發熱的狀況，不過她當時想說應該不礙事，於是就忽略了身體的警訊。沒想到第二天起床後，症狀更加嚴重了，她不僅兩眼昏花、雙腿無力，連路都無法好好走，人也不由自主發抖，家人便趕緊將她送醫。

該名婦人到了醫院時，已出現了休克性血壓，體內的感染指數是一般人正常值的好幾千倍，是非常嚴重的細菌感染。而細菌從腸道進入了血液，更會引發敗血症，及感染性休克，隨時有生命危險，所幸後來經過搶救，她的身體狀況穩定了下來。

相較之下，湖南的一位70歲老先生可就沒這麼幸運了，他吃了隔夜的冰西瓜，兩個小時後腹痛難耐，送醫完發現其70cm的小腸已經充血、血腫、壞死，最後只能手術切除。

有人質疑是否為保鮮膜出了問題？對此，中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授范志紅認為，冰箱會儲存許多蔬果，保鮮膜的作用是防止西瓜和其他食物交叉感染，導致細菌增長的罪魁禍首，其實是冰箱溫度過高，或是冰箱太髒，清理得不夠乾淨，所以生、熟食要分開放，每月也要固定清理冰箱。

還有一個比較建議的做法是，想讓吃不完的西瓜能安全在冰箱裡「過夜」，在切好之後要盡速包覆住保鮮膜趕快放進冷藏，而且冷藏時間最多不要再超過24小時。另外，西瓜的切面萬一變質、不新鮮，很多人會把它挖掉繼續吃剩下的部分，但最好全部仍掉，因為細菌或毒物質可能已經擴散至其他的果肉部分了。