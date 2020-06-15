男子冷氣吹一晚起床後「面癱」 嘴巴合不起來狂漏水

炎炎夏日下，冷氣已是日常生活必備用品。大陸一名胡姓男子某日起床，發現自己嘴角漏水，疑似出現「面癱」症狀，就醫後才知道是因為是「冷氣、電風扇吹太久」，導致臉部神經血管因受寒誘發痙攣，引起神經組織水腫而面癱。

根據《南方都市報》報導，大陸一名男子小胡某日起床後，發現自己的側臉和脖子很僵硬，且刷牙時一邊嘴角漏水，趕往醫院後，醫生要求他「抬眉毛、閉眼睛、嘴巴鼓氣、呲牙、吹口哨」等，最後診斷顯示他罹患了「臉部神經炎」，也就是「面癱」。

醫師詢問小胡「是否過度吹冷氣？」小胡則表示，當天從外面逛街回家，滿頭大汗，回家後就坐在冷氣對面，另外還開了電風扇，就這樣吹了一晚的冷氣與電扇。

南方科技大學醫院康復醫學科主任劉金表示，很多面癱患者都是因為睡覺開窗戶、吹空調、吹風扇，長時間冷風對著某個部位吹，臉部受到冷氣侵襲，臉部神經中的血管會因為受寒誘發痙攣，引起臉部神經組織水腫，從而導致面癱。

劉金提醒，用空調消暑降溫也要適當，尤其是夜間休息時更加需要避免受冷風侵襲，一旦發現自己面癱，發病一周內採取治療措施，一般2到3個月可治愈。如若6個月不恢復則痊癒性不大，2年沒有恢復則為後遺症。所以如果出現口眼歪斜、連最基本的抬眉閉眼努嘴等動作都無法完成，一定要及時就診。

劉金表示，一旦確診為面癱，一定要注意自身防護，冷天外出戴口罩，眼睛閉合不好時應戴眼罩，以防角膜受傷；常用熱水洗臉，並經常按摩局部穴位，進行表情訓練；通過運動增強體質，寒冷時注意顏面及耳後部位保暖，避免頭朝風口窗隙久坐或睡眠，以防發病或複發。

南方科技大學醫院康復醫學科的張藝帆醫生指出，可以透過抬眉運動、點按太陽穴、聳鼻運動等預防面癱，還能促進臉部血液循環消腫瘦臉。