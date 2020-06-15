看著丈夫長大！她嫁給小15歲好友兒子 閨密秒變婆媳

等不到真愛別太急，有時候只是他還沒長大。近日中國大陸微博上流傳著一則姊弟戀故事，一名40歲的女性嫁給25歲的青年，最令人驚奇的是，男方竟是女方閨密的兒子。

這名女子名叫安娜，她與大她3歲的「婆婆」結識於2003年，至今當了15年的閨密。由於閨密的關係，安娜23歲就認識當時年僅8歲的丈夫，因此她可說是看著丈夫長大的。安娜在微博上貼出兩人當年的合照，也留下「那時候真把他當孩子」的心情回顧。

據傳雙方雖熟識多年，但正式交往僅2個月就閃電結婚。這並非安娜的初婚，她在很年輕時就有過一次婚姻，還與前夫生了3個小孩，最大的已20歲。

而最令人好奇的，莫過於這對閨密，是否感情依舊？安娜日前在微博也透露，她們成為婆媳已2年，兩人相處依然開心快樂，「只是談話內容變了」。

對於這段相差15歲、姊妹變婆媳的婚姻，許多網友嘖嘖稱奇，「電視劇都不敢這樣拍吧」、「那這男的會不會家裡抬不起頭？就怕婆媳有共同語言，老公就完全占下風了吧」，還有人突然憂慮了起來，「好好清理一下身邊的閨密」、「這怕是和閨密有仇」、「突然擔心自己的兒子」。不過也有網友見怪不怪，「現在社會奇怪的事還少嗎？有什麼震驚的。」