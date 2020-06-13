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司機疑直播性侵畫面引爭議 警調查：是夫妻炒作表演

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
網友爆料，河南鄭州一名自稱滴滴司機的男子，藉著噴香水迷姦女乘客，並全程直播在車上性侵的過程，影片在網上流傳後引發軒然大波，滴滴再成眾矢之的。示意圖／ingimage
網友爆料，河南鄭州一名自稱滴滴司機的男子，藉著噴香水迷姦女乘客，並全程直播在車上性侵的過程，影片在網上流傳後引發軒然大波，滴滴再成眾矢之的。示意圖／ingimage

網友爆料，河南鄭州一名自稱滴滴司機的男子，藉著噴香水迷姦女乘客，並全程直播在車上性侵的過程，影片在網上流傳後引發軒然大波，滴滴再成眾矢之的。經官方調查，所謂性侵其實是一對夫妻為營利而自導自演的色情表演，當事人也非滴滴司機，警方已抓獲兩人。

香港01報導，網友11日在GitHub發帖稱，在某地下直播App上發現一個標題為「深夜滴滴迷姦」的直播間，名為「戶外車震」的男主播自稱是河南鄭州的滴滴司機，要找一位女性乘客作為「獵物」，並在車內性侵她。

根據「掃黃打非」辦公室發布的調查結果通報稱，直播影片中，這名駕車男子先與「女乘客」聊天，隨後藉口車內有異味，向在車內的「女乘客」噴他自稱是迷藥的「香水」，5分鐘後，對被「迷暈」的「女乘客」實施「性侵」並同步直播，男子在直播中不時與觀眾互動要求刷禮物。

這則貼文隨後被另一名網友「巧克力翠翠殺」轉發到微博，引起眾多網友關注，滴滴隨後發布聲明表示將緊急核實。「巧克力翠翠殺」於周四晚間澄清，因無法確認男子真實身分，她為無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到非常抱歉。

周五，鄭州市公安局通報稱，直播中的22歲車姓男子和21歲郜姓女子其實是夫妻，兩人於6月10日凌晨，在車男名下的白色長安車內，通過某非法直播平台App，以網約車司機迷姦女乘客為噱頭，公開進行營利色情表演，涉嫌擾亂社會治安秩序，警方已抓獲兩人，經確認兩人都非滴滴司機。

紅星新聞報導，全國「掃黃打非」辦公室12日晚通報調查結果，此案為涉事主播惡意炒作，在某境外直播平台上，自導自演，以淫穢直播吸引網友打賞，牟取非法利益。涉事直播平台服務器位於境外，域名由一家美國公司代為註冊。

直播平台被封 換域名恢復運行

新京報報導，據悉，涉事的直播平台名為「星戀直播」，目前已停業整頓。

但截至12日凌晨4時許，星戀直播平台上，仍有約20多位女主播在線直播，其中不乏脫衣舞等色情表演。一位網路安全從業者表示，「星戀直播」App使用特殊技術手段，服務器難以追查，即使域名被封禁，只要其服務器未被查封，只需要換一個域名，就可以恢復運行。

在此事件中無端被波及的滴滴網約車公司總裁陳熙日前在微博上發長文表示，「看到大量聲音質疑甚至攻擊滴滴司機，我的心在流血。」他說，「滴滴司機不是犯罪的代名詞」，「影片製作者和幕後的黑手欠數百萬滴滴司機師傅們每人一個道歉」。

直播 性侵

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