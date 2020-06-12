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嫦娥四號再創紀錄 「世界航天獎」首頒中國人

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電
「世界航天獎」首次授予中國人。圖為中國嫦娥四號登陸「月球背面」。新華社 陳開
「世界航天獎」首次授予中國人。圖為中國嫦娥四號登陸「月球背面」。新華社 陳開

嫦娥四號任務再創造了一個世界第一，日前「世界航天獎」首次授予中國人！

據@中國探月工程消息，由中國宇航學會推薦，經過國際宇航聯合會兩輪投票表決，嫦娥四號任務團隊優秀代表中國探月工程總設計師吳偉仁，中國探月工程副總設計師於登雲，嫦娥四號任務探測器系統總設計師孫澤洲，獲得國際宇航聯合會2020年度最高獎——「世界航天獎」。這也是該國際組織成立70年來首次把這一獎項授予中國航天科學家。

新京報報導，嫦娥四號任務創造了多個世界第一：第一次實現人類探測器月球背面著陸和巡視探測；第一次利用運行在地-月拉格朗日L2點的中繼通信衛星，實現月球背面與地球的連續可靠中繼通信；

第一次在月球背面開展月球科學探測和低頻射電天文觀測。填補了世界月球科學探測領域多項空白。

目前，嫦娥四號已經高效工作18個月晝，月面生存超過500天，成為世界上在月球表面工作時間最長的人類探測器。

據報導，國際宇航聯合會成立於1951年，總部設在法國巴黎。「世界航天獎」是國際宇航聯合會設置的航天最高獎，旨在表彰在航天科學、航天技術、航天醫學、航天工程管理等領域取得傑出成就的航天科技人員。其主要條件是取得的成就對世界航天發展產生重要和深遠的影響。

此前，嫦娥四號任務團隊獲英國皇家航空學會成立153年來首次頒發給中國項目的2019年度唯一團隊金獎；並被美國航天基金會授予2020年度航天唯一金獎；國際月球村協會授予自成立以來的首個優秀探月任務獎。此次，嫦娥四號任務團隊優秀代表獲得國際宇航聯合會「世界航天獎」這一最高獎項，再次說明中國在月球探測領域取得的成就意義重大，影響深遠，得到了國際權威航天機構的充分肯定，產生了重大國際影響。

嫦娥四號

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