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他怨公司一天開會最少3、4次 連訂廁紙都要做簡報比較

香港01 / 向樂高
原PO抱怨公司一天都要開3、4次會，連廁所衛生紙也要做PPT討論比價。圖片來源／ingimage
原PO抱怨公司一天都要開3、4次會，連廁所衛生紙也要做PPT討論比價。圖片來源／ingimage

現在不少公司都提倡可以少開一些會，提升工作效率，不過一些公司仍然保持天天開會的習慣，有網友在facebook專頁發文，分享其公司很喜歡開會，一天最少3至4個會，連公司這個月訂多少捲廁紙都要製作PowerPoint開會。

該名網友投稿至fb專頁「奴工處」，表示自己的公司非常喜歡開會，一天最少要開3至4個會，每一個會議都要製作PowerPoint，連公司這個月訂多少捲廁紙都要開會討論，「講一下廁紙用在什麼地方，不同廁紙的價格質地，如何鼓勵同事用少點廁紙，過去半年廁紙用量統計分析等等」。

因此該網友指，不論什麼職位都是PowerPoint Maker（簡報製作員），甚至報告千字，「有沒有見過一個PowerPoint有幾千字？我見過，我真的見過」。

貼文引來網友熱論，紛紛分享自己的打工的經歷，「公司沒有PPT，不過買廁紙都會整個團隊」、「訂幾億廁紙嗎，人力物力已經貴過廁紙差價」、「浪費時間和生命的公司」、「公司越大越多PPT工作，因為到時公司查上來，都可以有PPT作證」。

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文章授權轉載自《香港01》

打工 衛生紙 PowerPoint

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