港男太愛老婆登報與媽斷絕關係？ 內行人揭真正「暗黑目的」

婆媳問題是從古至今始終無解的大難題，令許多已婚男士難以在人夫和人子間取得平衡。然而，有位網友在爆料公社po出一張香港報紙，竟看見上面有位男子登報聲明與母親斷絕關係，只因「太愛老婆」，引來許多網友大罵。但也有香港網友揪出內幕，直言「假的」。

日前有網友於臉書社團「爆料公社」發文，表示自己看見一張香港報紙上的聲明寫著「本人梅XX身分證號碼M319XXX(X)與曹XX脫離母子關係，我很喜歡我老婆，所以放棄阿媽（粵語，媽媽）。」

這則聲明引來許多網友討論，「生塊叉燒比生你好！」、「不肖子跟真男人只有一線之隔」、「老婆登的吧」、「早知道叫你爸讓你死在牆壁！」、「好老公不肖子」、「養兒子要幹嘛」。

不過也有香港網友跳出來說明，「在香港登報紙說脫離關係是沒有效的，只有簽文件棄養才能脱離關係，我們叫這做『簽衰仔紙』」、「為了拿政府公共房屋才登廣告的，我們叫這個做『衰仔紙』，很多是裝的。整個流程大約是，本來一家人住在公共房屋，兒子如果搬出去單位（房子）會被政府收回，登報脫離關係母親可以照樣住，兒子可以申請分戶再等一間……很常見」。