最驚悚學校畢業展 畢業生照投影樹上成「鬼影」

網友昨(9)日在「爆廢公社」上貼出數張來自微博「迷惑行為大賞」的照片。指出某學校的畢業展開幕燈光秀，竟將畢業生的大頭照一一投影到螢幕旁的樹，導致結果卻呈現出一幕幕恐怖的鬼影。

網友見圖紛喊，這應該是最走鍾的畢業展了，竟將畢業生的投影立馬變鬼影。但也有網友打趣稱，「很有卡通感」，其中有位女畢業生的五官被投射得相當清楚，令網友大呼：「這女生最清楚，好慘的設計！」，也有網友說好像看到費歐娜。網友好奇，若這場畢業展有開放家長進場觀看，同行的孩子可能會「瞬間惡夢」。

擷自爆廢公社