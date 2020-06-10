買新屋被要求加購車位 交屋後驚見「迷你空間」她傻眼

浙江一名女子在嘉興市海鹽縣買了間套房，當時被要求得連同車位一起購買，而她也毫不猶豫的簽下合約，直到交屋時才發現車位竟只能停的下半輛機車，讓他超傻眼直說，「真是第一次看到迷你可愛的車位」。

根據「浙江新聞」報導，翁姓女子在2018年購買套房時，被銷售人員以「買房需要綁定自行車（機車）車位」的理由，要求她一同簽下一份自行車（機車）車位租賃合約，租金一年為6000元人民幣（約25175元台幣），同時當租期滿一年時，就能永久無償賃佔有使用。

直到交屋時，翁小姐見到車位真實面貌當下瞬間傻眼，從停車場所規劃的停車格中發現，一個方格只能停下半輛車，讓她看了不禁直言，「這是我人生第一次碰到這麼迷你的可愛車位」。而事後查看合約，才發現上頭並無特別註明面積和單價，翁小姐也坦言自己對開發商比較信任，所以當時合約的細節也沒有去多了解。

對於此事開發商的人員不願多做回應，而海鹽縣自然資源與規劃局的工作人員則說，「我們當時規劃的條件，他們在竣工驗收時是有通過的，總面積也有達到，至於車位則是在驗收之後再畫，而畫多大和畫成什麼樣子，就不需再報備」。

不過車位畫得如此迷你也讓翁小姐質疑是開發商在變向抬高房價，報導指出以套房售價來看確實沒有超過備案價，但若加上車位的租金也就提高了總價，翁小姐也提到，遭遇同樣經歷的人約有160多位，且每個人的租賃費不盡相同，而律師也說翁小姐的遭遇是可要求解除協議並退費，目前雙方也在協調當中。