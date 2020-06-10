聽新聞
test
0:00 / 0:00
四川男對熊貓情有獨鍾 愛犬染成黑白色逛大街
四川省樂山市一名楊姓男子近日被拍到拖着一頭「熊貓」橫過馬路，引起網民熱議；當地傳媒周一（8日）找到楊男做訪問，他揭露「熊貓」其實是一隻鬆獅犬，只因自己對熊貓情有獨鍾，才忽發奇想將愛犬染色成黑白色。
上載片段的網民當日在車上看著行人步過斑馬線，竟然一名男子出現在視線中，他牽着一隻黑白分明的寵物悠然地過馬路，由於牠的外型酷似熊貓，隨即引起外界關注，不少人留言「四川熊貓似乎多得人人都可以飼養一隻」、「帶着熊貓逛街也太特別了，動作表情都很萌」、「好傢伙，遛狗遛貓我見過，遛國寶我還是第一次見。」
「熊貓」主人楊先生表示，所謂的「熊貓」真身是一隻全身白色的鬆獅犬，名叫「美妞」，目前約4個月大，體重9公斤。
楊男坦言非常喜歡熊貓卻苦於無法飼養，而身為美術系教授的想到「美妞」長得肥肥胖胖的，遂萌生利用天然植物染料將愛犬部份白毛染成黑色，讓牠看起來像熊貓。他強調，染料是天然的一種植被，用水煮滾後呈黑色，絕非化學染料，因此不會危害愛犬的健康，而且沖洗數次便會褪色。
四川成都一間寵物咖啡店早前也曾表示可替顧客把寵物犬染色變成「熊貓」，收費1500元人民幣（約1640港元），雖然咖啡店的負責人強調染料是來自日本進口純植物提取的產品，但有寵物醫院指出染料還是有可能對寵物的毛髮皮膚造成傷害。
延伸閱讀：
【多圖】今年全球首對圈養孿生大熊貓BB誕生 「福娃」第5次當媽
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言