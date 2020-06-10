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四川男對熊貓情有獨鍾 愛犬染成黑白色逛大街

香港01 / 李福源
飼主太愛熊貓把鬆獅犬漆成黑白色。圖片來源／ youtube
飼主太愛熊貓把鬆獅犬漆成黑白色。圖片來源／ youtube

四川省樂山市一名楊姓男子近日被拍到拖着一頭「熊貓」橫過馬路，引起網民熱議；當地傳媒周一（8日）找到楊男做訪問，他揭露「熊貓」其實是一隻鬆獅犬，只因自己對熊貓情有獨鍾，才忽發奇想將愛犬染色成黑白色。

上載片段的網民當日在車上看著行人步過斑馬線，竟然一名男子出現在視線中，他牽着一隻黑白分明的寵物悠然地過馬路，由於牠的外型酷似熊貓，隨即引起外界關注，不少人留言「四川熊貓似乎多得人人都可以飼養一隻」、「帶着熊貓逛街也太特別了，動作表情都很萌」、「好傢伙，遛狗遛貓我見過，遛國寶我還是第一次見。」

「熊貓」主人楊先生表示，所謂的「熊貓」真身是一隻全身白色的鬆獅犬，名叫「美妞」，目前約4個月大，體重9公斤。

楊男坦言非常喜歡熊貓卻苦於無法飼養，而身為美術系教授的想到「美妞」長得肥肥胖胖的，遂萌生利用天然植物染料將愛犬部份白毛染成黑色，讓牠看起來像熊貓。他強調，染料是天然的一種植被，用水煮滾後呈黑色，絕非化學染料，因此不會危害愛犬的健康，而且沖洗數次便會褪色。

四川成都一間寵物咖啡店早前也曾表示可替顧客把寵物犬染色變成「熊貓」，收費1500元人民幣（約1640港元），雖然咖啡店的負責人強調染料是來自日本進口純植物提取的產品，但有寵物醫院指出染料還是有可能對寵物的毛髮皮膚造成傷害。

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文章授權轉載自《香港01》

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