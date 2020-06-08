男稱坐到魚上「吳郭魚塞進肛門」 醫傻眼剖腹：滿屋子腐爛味

社會上常出現誤吞、誤食的案例，都可以靠催吐或其他方式解決，不過若是將異物塞進直腸內，恐怕不容易取出。中國大陸一位外科醫生在微博分享了最近一個病例，一位男子因為腹痛就醫，稱是不小心坐到吳郭魚，整條魚塞進肛門內取不出來，醫生聽聞後傻眼，替他做了開腹手術，順利將魚取出，不過手術房內卻飄散著腐爛味，更有護士忍不住直接嘔吐。

中國首都醫科大學附屬北京朝陽醫院曾維根醫生在個人微博網站發文，他表示一位腹痛男子就醫稱自己不小心坐到吳郭魚上，導致整條魚塞進肛門內，嘗試自己取出未果，而後就出現了腹痛的狀況，醫生聽聞後立刻為他做了影像診斷，並嘗試用內視鏡取出，但因為魚太大隻，魚鰭的刺刺穿腸壁，導致取出失敗。

醫生只好替男子做開腹手術，取出直腸內的吳郭魚，雖然事後吳郭魚被順利取出，但魚早已腐爛，整間手術室瀰漫惡臭味，連在場護士都忍不住嘔吐。

對此，許多網友紛紛留言，表示「魚：生於大海，死於大腸」、「我發現屁股進異物的人，理由都是不小心坐進去，有些異物比手臂都粗還能坐進去，我信你個鬼」、「重點是已經腐爛」、「為什麼他們總能不小心坐到奇怪的東西上」、「坐到魚上嗎，隔著褲子都能坐進去嗎」、「這條魚做十八輩子夢也沒想到是這樣死的」、「你說你是偏方治便秘我也就勉強信了」。