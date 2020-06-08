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她半夜刷抖音被按門鈴 開門驚見「全裸男」撲來討抱抱

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一名男子喝醉後竟全裸向隔壁女租客討抱抱（示意圖）。圖片來源／ingimage
大陸一名男子喝醉後竟全裸向隔壁女租客討抱抱（示意圖）。圖片來源／ingimage

喝酒誤事！中國大陸南京一名女子小倪日前凌晨1點多，突然聽到房門外有人敲門，開門後是隔壁的李姓男租客，他竟全身一絲不掛，全裸還跟她「討抱抱」，小倪先假借聊天，之後再趁機報警。警方到場後，李男才解釋是因為喝醉了，才會做出奇怪行徑。

根據《荔枝新聞》報導，住在南京的小倪日前凌晨1點多，正在滑抖音還沒睡覺，突然聽到有人敲門，她先是口頭詢問「誰啊？」對方則說「你家貓在外面」，因此她打開房門查看，開門後看到李男全裸，並撲上來要跟她「討抱抱」。

小倪先以聊天分散李男注意力，之後再趁機報警，警方抵達現場後，發現李男正全裸在睡覺，喝斥他立刻起身穿衣服，詢問他為何會全裸討抱抱，李男則回應「我喝多了，我沒穿衣服」。雖然李男事後非常後悔，但因他涉嫌猥褻他人，被警方依法行政拘留8天。

全裸 猥褻

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