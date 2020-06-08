她半夜刷抖音被按門鈴 開門驚見「全裸男」撲來討抱抱

日前大陸一名96歲老翁透過微信認識小他41歲、年齡55歲的女看護，但結識才兩個月兩人便擦出愛的火花，老翁為了對方要賣掉自己的房子，他的子女得知後懷疑對方是來騙婚，但沒想到看護卻丟出一本「陪睡日記」，而且每次都有老翁的簽字和手印，想證明兩人是夫妻關係。

2020-06-04 21:29