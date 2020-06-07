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手抖多加了個「0」 1.7千萬房產拍成1.7億

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

拍賣平台大烏 ！1700萬的房產竟然拍成了1億7000萬，禍首竟只是有人在競拍過程中「手抖」，多加了個「0」。

環球網報導，一套位於北京朝陽區的房產，估價為1418.31萬元，日前以1277萬元起拍，加價幅度0.1萬元，參拍保證金192萬元。拍賣開始後，該套房產一直以0.1萬元的加價幅度緩緩競價上漲，上午10時過後，競價趨於白熱化。而就在此時，一個驚天大烏龍悄然發生了。

10:14:26，編號Y4AM3競標者出價1600多萬元，編號為LOA8Y的競買人隨後直接跳價至165,030,000元。估計是這位競標者出價時手抖多加了一個「0」。悲劇在於後面的競買人誰都沒有發現這個錯誤，其後三個競標者就在1.65億的基礎上，持續競標了20多輪，最終編號QLS2U的競標者「幸運」以170,000,000元得標。此時才發現得標價不是1700萬，而是1億7000萬。而悲劇的「肇事者」早已中途退出。

更悲劇的是，依據平台規則，「競標者在競價過程中，一經網路競價系統報價，不得撤回」；得標者放棄這套被烏龍「灌水」十倍的房產屬於「悔拍」，事先繳納的192萬元將被沒收。

北京 台大

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