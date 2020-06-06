快訊

即時開票／決戰57.5萬票！罷免韓國瑜案 同意票領先中

美國暴動延燒到媒體 紐時歧視文章遭自家記者罷工抗議

「常帶男人回家睡…」13歲女兒寫信舉報媽媽出軌

世界日報 / 中國新聞組／北京6日電
13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。示意圖／Ingimage
13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。示意圖／Ingimage

安徽淮北陳姓男子13歲女兒最近告訴他，一名李姓男子在弟弟出生後，經常在家裡睡，還讓弟弟叫他爸爸，她質問原因卻被媽媽用棍子打。陳男根據女兒的「證詞」，查出妻子外遇，鑑定發現養了5年的孩子也不是自己親生的，一怒之下舉報李男，女兒也寫了舉報信力挺父親。

新京報報導，近日，一段男子舉報妻子與淮北市某部門李姓副局長出軌生子的影片引關注。陳男舉報稱，妻子與李男婚內出軌並生子，13歲女兒目睹了二人出軌過程並寫舉報信給紀委，自己曾帶養了5年的兒子去做親子鑑定，結果顯示並非親子關係。目 前，涉事副局長已經被調查。

安徽電視台報導，陳男的妻子劉女近來常吵著要離婚，陳男不解之際，從13歲的女兒文文（化名）口中得知，妻子曾和別的男人在家中過從甚密。憤怒的他越看5歲的兒子越不像自己，在網上搜索到李男的照片，和兒子對比後發現兩人長得還真像，就帶著兒子去做了親子鑑定，鑑定結果讓陳男差點沒暈過去：自己給別人養了5年的兒子。

陳男把結果是「非親子關係」的親子鑑定甩在妻子面前，妻子堅稱是報告出錯。直到13歲的女兒出來作證，說親眼看見媽媽帶著李男來家裡過夜，李男讓弟弟叫他爸爸，李男還在手機聊天紀錄中稱媽媽是「老婆」，妻子這才承認出軌。

陳男氣得拿親子鑑定到某部門找李男對質，李男說這是公共場合，要他不要在這裡鬧，並稱有本事你可以去告他。旁邊的一個女性工作人員勸說小孩子的話不能全信，萬一這是一個誤會呢？陳先生當即就回懟：「我的女兒已經13歲了，上了初中了，難道連這些事都分不清楚？」

陳男於是到紀委狀告李男，女兒文文也寫了舉報信揭發自己的母親和李男，安徽省紀委和淮北市紀委已受理調查。據了解，劉女和李男否認舉報信的真實性，並稱兩人是表妹和表哥的關係。

文文在舉報信中說，她撞破母親的好事以後，曾被威脅不要瞎說，後來因此和母親產生爭執，還被母親拿著棍子打了一頓。媽媽對她說「我的人生不需要你來管」，她忍受不了母親這樣的行為，就把這件事告訴了爸爸。陳男與劉女在事發後已離婚。

13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。圖／截圖自影片
13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。圖／截圖自影片
13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。圖／截圖自影片
13歲女童發現一名李姓男子經常出入家中，並向父親提出「證詞」，意外揭發母親的不倫行徑。圖／截圖自影片

親子 出軌
高雄市長究竟會留步還是回黨部？線上直播開票看這裡 -->

延伸閱讀

美國「壓脖惡警」遭選美冠軍妻提離婚 還被爆料「易怒又沒同情心」

何如芸婚變擴大 王敏錡反擊：她買的珠寶相當於豪宅

讓少女懷孕娶了她獲緩起訴 1年後離婚這下他得去關

楊冪離婚後首缺席女兒生日 前公公回應了

相關新聞

「常帶男人回家睡…」13歲女兒寫信舉報媽媽出軌

安徽淮北陳姓男子13歲女兒最近告訴他，一名李姓男子在弟弟出生後，經常在家裡睡，還讓弟弟叫他爸爸，她質問原因卻被媽媽用棍子打。陳男根據女兒的「證詞」，查出妻子外遇...

熱心民眾救輕生女！反被砸中重傷昏迷 女兒哭喊：爸爸快醒

山東省平度市一名女子周三（3日）企圖跳樓，9名熱心民眾見狀立即拿來一張被墊嘗試將她接住，豈料女子一躣而下卻意外砸中其中一名協助救她的男子宋玉武，女子當場身亡，50歲的宋玉武則被送院急救，目前仍躺在醫院昏迷不醒。

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

中國大陸一名男子帶著即將臨盆的孕妻爬山，沒想到半路上羊水破裂，但他沒有第一時間帶妻子到醫院，反而鼓勵對方走完登山路程，怎料下一秒寶寶就從妻子的雙腿滑出來，所幸在員警與醫護人員的幫助下，母子倆均平安送往醫院。

四川新天然睡佛 身長15公里…面相莊嚴、髮髻完整

提到睡佛，很多人都會想到四川樂山三江匯流之處的巨型睡佛，全身長達4000餘米。最近，在當地文旅資源普查中，又一座深藏大山的巨型天然睡佛「銅河睡佛」被發現，全身大約長達15000米，形態十分逼真，令人驚艷。

暖男老師不顧淋濕 超大雨傘護送學生

浙江杭州3日下起了大雨，一張男老師撐起大型遮陽傘護送孩子放學的暖心照片，讓不少家長稱讚。

夫妻田間跳自創舞 為治療抑鬱症

浙江溫州市瑞安馬嶼鎮霞嶴村一對農民夫妻在田間跳自創舞的視頻在網路傳開，夫妻兩人一起舞動時的笑臉，吸引了百萬人觀看。

96歲翁與55歲看護兩個月擦出火花 她拿「陪睡日記」稱是夫妻

日前大陸一名96歲老翁透過微信認識小他41歲、年齡55歲的女看護，但結識才兩個月兩人便擦出愛的火花，老翁為了對方要賣掉自己的房子，他的子女得知後懷疑對方是來騙婚，但沒想到看護卻丟出一本「陪睡日記」，而且每次都有老翁的簽字和手印，想證明兩人是夫妻關係。

山東生育宣傳畫 竟鼓勵男人納妾

「男人可以納妾，女人只有忍氣吞聲？」山東青島膠州市南小區一幅生育文化畫引發爭議，過於陳舊的封建思想令觀者大罵「糟粕文化」。影片在網路發布後，這幅宣傳畫很快就被拆除了。

大媽「廣場舞爭地盤」圍毆撕扯衣物 網友自嘆不如：身手矯健

很多大媽都是喜歡跳廣場舞，不過在中國四川雅安兩群大媽卻因為爭奪場地的問題大打出手，兩群人扭打成一團，互相扯衣服，更要驚動警方到場處理。

天津夫妻結婚30多年嚴行「AA制」 連雞蛋都做標記網友傻眼

中國天津一對結婚30多年的老夫妻，因為在日常生活中嚴行「AA制」而受到關注。他們的家中物品所有權嚴格區分，甚至連雞蛋都各自做標記，防止對方偷吃。

18歲女催吐減肥甩肉20公斤 卻誤把12公分湯匙吞下肚

在亞洲，較多人都認為身材纖細就是漂亮的象徵，因此，現在許多人為了減肥，會使用各種不同的方法，但如果不當減肥，把自己身體搞壞，就得不償失了！日前大陸安徽合肥就有名18歲女子小雨（化名），為了能夠迅速瘦身，使用不健康的催吐方式，結果竟不小心把12公分長的湯匙給吞下肚，所幸緊急送往醫院後，順利取出，目前尚無大礙。

上海幼稚園全班一人復課待遇超級VIP 兩名班主任全程照顧

大陸的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，各地都開始復工復課。其中在上海市松江區的一間幼稚園，在家長可自由選擇的情況下，該園大一班最終只有一名6歲的男童俊俊回來上課，獨享兩老師一學生的超級VIP待遇。

熱門新聞

網紅被路人側拍出賣真實外貌 大方反擊教網民P圖「換臉」

孕婦登山羊水破！老公鼓勵繼續爬 下秒寶寶滑出

陸再警告：英國接納香港人 必有嚴重後果

耿爽下一步動向？ 環時：擬赴陸常駐聯合國代表團

陸小學女生被4男同學性侵 警指嫌犯未滿14歲不負刑責不予立案

陸發布旅遊提醒 呼籲勿前往澳洲旅遊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。