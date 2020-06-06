「常帶男人回家睡…」13歲女兒寫信舉報媽媽出軌

安徽淮北陳姓男子13歲女兒最近告訴他，一名李姓男子在弟弟出生後，經常在家裡睡，還讓弟弟叫他爸爸，她質問原因卻被媽媽用棍子打。陳男根據女兒的「證詞」，查出妻子外遇，鑑定發現養了5年的孩子也不是自己親生的，一怒之下舉報李男，女兒也寫了舉報信力挺父親。

新京報報導，近日，一段男子舉報妻子與淮北市某部門李姓副局長出軌生子的影片引關注。陳男舉報稱，妻子與李男婚內出軌並生子，13歲女兒目睹了二人出軌過程並寫舉報信給紀委，自己曾帶養了5年的兒子去做親子鑑定，結果顯示並非親子關係。目 前，涉事副局長已經被調查。

安徽電視台報導，陳男的妻子劉女近來常吵著要離婚，陳男不解之際，從13歲的女兒文文（化名）口中得知，妻子曾和別的男人在家中過從甚密。憤怒的他越看5歲的兒子越不像自己，在網上搜索到李男的照片，和兒子對比後發現兩人長得還真像，就帶著兒子去做了親子鑑定，鑑定結果讓陳男差點沒暈過去：自己給別人養了5年的兒子。

陳男把結果是「非親子關係」的親子鑑定甩在妻子面前，妻子堅稱是報告出錯。直到13歲的女兒出來作證，說親眼看見媽媽帶著李男來家裡過夜，李男讓弟弟叫他爸爸，李男還在手機聊天紀錄中稱媽媽是「老婆」，妻子這才承認出軌。

陳男氣得拿親子鑑定到某部門找李男對質，李男說這是公共場合，要他不要在這裡鬧，並稱有本事你可以去告他。旁邊的一個女性工作人員勸說小孩子的話不能全信，萬一這是一個誤會呢？陳先生當即就回懟：「我的女兒已經13歲了，上了初中了，難道連這些事都分不清楚？」

陳男於是到紀委狀告李男，女兒文文也寫了舉報信揭發自己的母親和李男，安徽省紀委和淮北市紀委已受理調查。據了解，劉女和李男否認舉報信的真實性，並稱兩人是表妹和表哥的關係。

文文在舉報信中說，她撞破母親的好事以後，曾被威脅不要瞎說，後來因此和母親產生爭執，還被母親拿著棍子打了一頓。媽媽對她說「我的人生不需要你來管」，她忍受不了母親這樣的行為，就把這件事告訴了爸爸。陳男與劉女在事發後已離婚。