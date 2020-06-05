熱心民眾救輕生女！反被砸中重傷昏迷 女兒哭喊：爸爸快醒

山東省平度市一名女子周三（3日）企圖跳樓，9名熱心民眾見狀立即拿來一張被墊嘗試將她接住，豈料女子一躣而下卻意外砸中其中一名協助救她的男子宋玉武，女子當場身亡，50歲的宋玉武則被送院急救，目前仍躺在醫院昏迷不醒。

影片中可見，輕生女子當日從大廈的7樓躣下，9名市民合力拉開被子希望將她接住，但最終卻砸中了宋玉武的頭部，二人倒地昏迷，女子其後證實不治。一名目擊者透露，跳樓女子年約40多歲，事前曾與丈夫發生爭吵，相信是一時想不開而跳樓輕生。

宋玉武的女兒說：「事發時爸爸看見那女子要跳樓就報警了，然後他叫了一些人拿着被子在樓下想接住跳樓女子，但跳下來時正好壓在了爸爸身上」。她表示，經醫生診斷父親腦內大面積出血，包括胸部及頸椎等多處骨折，「由於骨折的位置距離心肺太近，斷骨很容易刺到肺部」。

宋玉武的一名好友稱，宋玉武任職貨車司機，平日就在事發地點附近送貨，而且很喜歡助人，「遇到這種情況，他一定願意出手，有時朋友有事，他甚至不要錢開車就去幫忙」。昨（4日）宋玉武仍昏迷不醒，醫生表示他未脫離危險期也不知何時會醒，宋玉武的女兒邊哭邊說，跳樓女子的家人曾來探望過父親，現在只盼父親能快點醒來，並呼籲熱心人士多多關注，盡量把醫療資源讓給父親，令他有更大康復機會。

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文章授權轉載自《香港01》